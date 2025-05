Uma das novidades desta edição será a Procissão das Velas, que será rezado às 18h do sábado, dia 24, no Santuário de Caravaggio. Inspirado nas tradicionais celebrações realizadas em santuários marianos ao redor do mundo

Leandro Ávila - Santuário de Caravaggio

A 146ª Romaria ao Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio se aproxima trazendo novidades aos devotos.

Após uma intensa preparação que contou com a participação de milhares de fiéis nas pré-romarias — marcadas por expressivas manifestações de fé e devoção à Mãe de Caravaggio —, a grande romaria acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de maio.

Uma das novidades desta edição será a Procissão das Velas, que acontecerá às 18h do sábado, dia 24, no Santuário de Caravaggio. Inspirada nas tradicionais celebrações realizadas em santuários marianos ao redor do mundo — como Lourdes, na França; Fátima, em Portugal; e também no Vaticano —, esse momento de espiritualidade convida os devotos a mergulharem em uma profunda experiência de intimidade com Deus, por meio da oração e da fé.

A récita do Terço Luminoso já havia sido realizada durante a última Romaria Votiva e, agora, integra oficialmente a programação da 146ª Romaria.

Em entrevista à equipe de comunicação do Santuário, o reitor, padre Ricardo Fontana, refletiu sobre a intensa vivência das pré-romarias deste ano, destacou a inspiração que deu origem à Procissão das Velas e compartilhou sua mensagem de esperança para este Ano Jubilar, cujo lema — “Mãe da Esperança, rogai por nós” — ecoa como oração central da festa, a primeira sob o pontificado do Papa Leão XIV. Padre Ricardo também deixou seu convite a cada romeiro.

Santuário de Caravaggio viverá noite de fé com Procissão das Velas na 146ª Romaria.

Qual é a expectativa para a Romaria, tendo em vista toda a experiência e preparação vivida até aqui com as pré-romarias?

"A experiência das pré-romarias tem nos dado uma grande alegria. Se elas são um termômetro para a Romaria Festiva, para a grande Romaria do dia 26 de maio, então podemos afirmar que estamos muito esperançosos. Com a previsão de bom tempo — como desejamos —, temos a certeza de que viveremos uma romaria grandiosa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio nesta 146ª edição.

Neste ano, também celebramos os 150 anos da imigração italiana. Nossos primeiros pais, vindos da Itália, aqui semearam a fé com zelo e cuidado, diante de um pequeno quadro de 30 por 40 centímetros, em preto e branco — uma belíssima estampa que hoje está entronizada no altar de Nossa Senhora de Caravaggio.

A expectativa é grande, o coração está em festa. Sentimo-nos alegres e movidos pela vida de oração, como deve ser em um santuário: lugar de misericórdia, de acolhimento, onde encontramos a ternura da Mãe de Deus. Que todos possam participar desta festa das bodas, onde o próprio noivo é nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando sempre das palavras de Maria nas Bodas de Caná: 'Fazei tudo o que Ele vos disser'.”

Qual é a novidade da noite de sábado e qual foi a sua inspiração para incluí-la na programação?

"O sábado, como foi pedido por Nossa Senhora a Joaneta, deve ser sempre celebrado com as vésperas em honra, veneração e homenagem à Mãe de Deus. Foi um pedido feito por ela mesma, para que houvesse a conversão dos corações, para que a Igreja encontrasse os caminhos da unidade e a sociedade, os caminhos da paz.

Na minha última visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em outubro do ano passado, senti fortemente o chamado para que também realizássemos aqui a procissão luminosa — a procissão das velas com a récita do Santo Terço. Nas aparições de Caravaggio, Fátima e tantas outras, Nossa Senhora pede oração e penitência pela conversão dos corações.

Já fizemos uma primeira experiência na véspera da Romaria Votiva, no dia 2 de fevereiro, com a procissão luminosa e o Terço. E agora, acompanhando novamente as festividades do dia 13 de maio em Fátima, percebemos como a procissão das velas toca profundamente os corações das pessoas. Isso nos motivou a repetir aqui essa experiência no nosso Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio.

Temos tudo preparado: cerca de oito mil kits com velas, protetores e suportes. Pensamos então em realizar novamente essa vigília, em preparação para o grande dia festivo. E como o dia 24 de maio cai num sábado — dia dedicado a Nossa Senhora — por que não nos reunirmos em oração durante a noite? Uma vigília com a oração dos simples, como é o Santo Terço.

Essa foi a inspiração, o toque que recebemos ao ver a beleza do que acontece em Fátima na noite do dia 12 de maio e na grande festa do dia 13. Buscamos inspiração nos grandes santuários marianos, que atraem fiéis do mundo inteiro. E como o nosso Santuário também é um centro de fé para toda a região — especialmente para os municípios da Diocese de Caxias do Sul —, por que não proporcionar aqui essa belíssima experiência de fé, de luz e de oração?

Assim, no sábado, 24 de maio, penúltima noite da novena e véspera da grande Romaria, teremos este momento especial: a récita do Santo Terço à luz das velas, um verdadeiro encontro de fé e intimidade com Deus, sob o olhar de Nossa Senhora de Caravaggio."

O que podemos dizer sobre o lema desta Romaria, em sintonia com o Ano Santo instaurado pelo Papa Francisco, agora sob a ótica de um novo Papa?

Todos nós, como Igreja, somos peregrinos a caminho da casa do Pai. A Igreja é o povo de Deus reunido pela graça da Santíssima Trindade, mas também é o povo de Deus enquanto caminha, em peregrinação, rumo à casa celestial. Somos, portanto, todos o povo de Deus.

Como peregrinos, neste Ano Jubilar, somos convidados a fortalecer a virtude teologal da esperança. São três as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E o Papa Francisco, antes de sua partida, proclamou o Jubileu da Esperança para o ano de 2025, pois Cristo ressuscitado é a nossa grande esperança. Ele venceu todos os males — inclusive o último deles, que é a morte — para nos trazer vida, e vida em plenitude.

Neste tempo especial, celebramos também a 146ª edição da Romaria, o Jubileu pelos 150 anos da Imigração Italiana e os 125 anos da Paróquia de Nossa Senhora de Caravaggio. Em comunhão com toda a Igreja, proclamamos este como o Ano da Esperança.

O Papa Leão XIV, muito próximo de Papa Francisco, soube ser humilde — como também foi humilde o amigo Leão de São Francisco de Assis. Na história da Igreja, tivemos grandes pontífices com esse nome: Leão Magno, um dos maiores doutores da Igreja, e Leão XIII, seu antecessor imediato, que marcou profundamente a doutrina social cristã.

É interessante lembrar que São Francisco teve um grande amigo chamado Leão, seu confidente, que também deixou escritos importantes sobre São Francisco de Assis. Por isso, vejo no Papa Leão XIV uma continuidade do pontificado de Francisco, especialmente no que diz respeito às inovações, ao cuidado com a humanidade e ao apelo constante pela paz e pela dignidade do ser humano.

Leão XIV nos indica o caminho rumo à esperança definitiva, à pátria celestial. Em seus ensinamentos, encontramos também o desejo profundo por um mundo mais justo — uma humanidade reconciliada, com dignidade nas famílias e no mundo do trabalho. Isso nos remete a Leão XIII, que, durante a Revolução Industrial, escreveu a encíclica Rerum Novarum, focando não nas ideologias do capitalismo ou do comunismo, mas numa doutrina social da Igreja centrada no Evangelho.

É belo vermos hoje um Papa Leão XIV que também proclama o valor do trabalho e da dignidade humana, não por ideologias, mas por fidelidade ao Evangelho. Ele nos inspira como alguém nascido no hemisfério norte, mas que viveu pastoralmente no hemisfério sul — alguém preparado canonicamente, profundo conhecedor das normas e da doutrina da Igreja, mas também com grande sensibilidade missionária.

Foi superior geral dos padres agostinianos, viveu a dureza da vida pastoral, trabalhou no Dicastério para os Bispos, com experiência concreta no processo de nomeação episcopal. Fundado na doutrina segura de Santo Agostinho, ele também participou ativamente das comissões de diálogo inter-religioso e com os não cristãos.

Esse Papa nos enche de esperança com sua serenidade. É um homem equilibrado, de fé firme, caridoso e cheio de esperança. Por isso, estamos felizes e gratos pela luz do Espírito Santo que nos indicou o cardeal Prevost como o novo pontífice da Igreja, agora Papa Leão XIV.

Padre Ricardo, gostaria de deixar uma mensagem especial aos fiéis que se preparam para a Romaria e àqueles que, mesmo à distância, se unem em oração com a Mãe de Caravaggio?

A todos vocês, irmãos e irmãs que têm o coração ligado ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, que vêm como romeiros e peregrinos devotos até esta montanha sagrada e santa, que vêm participar das celebrações, ouvir a Palavra de Deus, participar da Eucaristia, viver um encontro de reconciliação consigo mesmos, com os irmãos e com Deus — por meio da confissão — que vêm buscar uma bênção, fazer um agradecimento ou apresentar um pedido à Mãe: sejam todos muito bem-vindos.

E também a você que reza conosco pelo rádio, pela televisão ou pelas plataformas digitais, sinta-se unido a esta grande família de fé. Você, que nos acompanha à distância, é parte viva dessa comunidade: somos um só povo, uma só família, reunida em torno da Casa da Mãe, sob o olhar e o amparo de Nossa Senhora de Caravaggio.

Ela é uma mão estendida sobre nós, com toda a ternura, com todo o amor e com todo o consolo, especialmente diante das dores que enfrentamos enquanto estado do Rio Grande do Sul — seja nos tempos difíceis da pandemia, nas fortes crises dos últimos anos, ou agora, em 2024, com as chuvas intensas e as enchentes que transformaram a paisagem e a biografia da nossa Serra Gaúcha.

Vimos cidades inteiras nos vales do Rio das Antas, do Taquari e do próprio Guaíba serem inundadas, enfrentando aquela que foi a maior calamidade climática já registrada no Brasil. Agora começamos a reconstruir, a reintegrar nossas comunidades e a reerguer nossos corações.

Em meio a tudo isso, muitos testemunharam algo profundamente simbólico: capitéis e imagens de Nossa Senhora — especialmente de Nossa Senhora de Caravaggio — que permaneceram intactas, mesmo cercadas por deslizamentos e enchentes. Como sinais do Céu, elas nos mostram o caminho a seguir: o caminho da fé, da confiança, da perseverança. E o que Nossa Senhora nos ensina? “Fazei tudo o que Ele vos disser.”

Por isso, em 2025, em espírito de ação de graças e de reconstrução, nos unimos no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio para renovar nossa fé, fortalecer nossa esperança, reanimar nossas famílias e seguir em frente na peregrinação da vida, certos de que, com a Mãe ao nosso lado, teremos sempre forças para continuar.