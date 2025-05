Mensageiro de Santo Antônio: na edição de junho o especial “de Francisco a Leão XIV"

O especial de oito páginas de Francisco para Leão XIV é escrito a quatro mãos. Antonio Spadaro assina "O legado do Papa Francisco", um importante legado do Papa argentino, constituído por uma fé vivida na misericórdia e na justiça, no amor a Deus e ao próximo. Acima de tudo, ele nos deixa o exemplo de uma Igreja que sabe dizer que há espaço para "todos, todos, todos". Leão XIV, Pontífice, pastor e missionário, acolhe agora esse legado

Há dois fios condutores principais na nova edição de junho da revista "Mensageiro de Santo Antônio": a passagem de bastão entre o Papa Francisco e Leão XIV e o fio condutor antoniano que coincide com a solenidade de Santo Antônio em 13 de junho.

"O legado do Papa Francisco"

O especial de oito páginas de Francisco para Leão XIV é escrito a quatro mãos. Antonio Spadaro assina "O legado do Papa Francisco", um importante legado do Papa argentino, constituído por uma fé vivida na misericórdia e na justiça, no amor a Deus e ao próximo. Acima de tudo, ele nos deixa o exemplo de uma Igreja que sabe dizer que há espaço para "todos, todos, todos". Leão XIV, Pontífice, pastor e missionário, acolhe agora esse legado. Sabina Fadel traça a personalidade do novo Pontífice em "Um pastor em caminho". Embora muito diferente de Bergoglio, o Papa Prevost acolheu o legado de seu antecessor e é ele quem terá que lidar com os processos iniciados por Francisco.

“Um oásis franciscano para reescrever o futuro”

Do lado puramente antoniano, há dois artigos-chave. Giulia Cananzi, com “Um oásis franciscano para reescrever o futuro”, ilustra o “projeto 13 de junho” da Caritas Sant’Antonio Ets a fim de criar um centro polivalente para jovens da periferia de Palermo, sul da Itália. Um modelo que também é um tributo à memória do primeiro verdadeiro arrependido da máfia: Leonardo Vitale.

Devoção por Santo Antônio é vital, profunda e sincera

Já “A Lisboa de Antonio” é a reportagem de Andrea Semplici que conta a história da grande festa de Santo Antônio que se celebra na cidade natal do Santo. Porque a devoção dos lisbonenses pelo “seu” Antônio é vital, profunda e sincera, com missas, procissões e desfiles repletos de alegria e cores. O editorial do diretor frei Massimiliano Patassini, com “Nel nome dei poveri” (Em nome dos pobres), oferece uma chave de leitura leitura unitária desses dois fios, recordando não apenas o vínculo e a atenção especial que o Papa Francisco sempre teve para com os pobres, mas também seu vínculo com Santo Antônio. Bergoglio, que quis tomar para si o nome pontifício do Pobrezinho de Assis, também instituiu um dia dedicado aos pobres, colocando-o imediatamente sob a proteção de Santo Antônio, a quem definiu como o "padroeiro dos pobres" desde 2023. A Mensagem para este dia, que ocorre em novembro, é sempre datada de 13 de junho, solenidade de Santo Antônio.

Romina Gobbo assina a entrevista "Speranza oltre il pianto" (Esperança além do pranto) com Alberto Cairo, fisioterapeuta que viveu e trabalhou no Afeganistão por 35 anos, ao lado de pessoas mutiladas pela guerra.

Francisco presenteia papamóvel à Paróquia de Gaza

"Um tempo maravilhoso para ser padre" é o título do artigo de Fabio Dalmasso dedicado a padre Paolo Iannaccone. Esta frase de João Paulo II é quase um mantra para o sacerdote a serviço dos últimos, presidente do Centro "Ernesto Balducci", na província de Udine - norte da Itália - há três anos, e prestes a celebrar trinta anos de sacerdócio.

O artigo de Luisa Santinello intitulado “Salgado nel regno dei ghiacci” (Salgado no reino dos gelos) é dedicado à ùltima exposição de Sebastião Salgado, o grande fotógrafo brasileiro recentemente falecido.

Entre as colunas mensais, vale destacar a de Mario Boccia, intitulada “Voluntários”, que oferece uma visão integral do mundo das organizações sem fins lucrativos e que, em junho, é dedicada ao último presente do Papa Francisco: o “papamóvel” que ele quis doar à Paróquia da Sagrada Família de Al-Zaytun, em Gaza, para que se torne uma “clínica móvel” para muitas crianças.

(com Sir)