REPAM lança curso virtual “Água e Vida na Pan-Amazônia: Resistência, Direitos e Esperança”

Iniciativa fortalece a campanha “Água: vida, direitos e futuro na Amazônia” e promove formação aberta sobre os desafios e lutas em defesa das águas amazônicas.

A Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM, por meio do Núcleo Justiça Socioambiental e Bem Viver, em articulação com o Núcleo de Direitos Humanos e Incidência Internacional, lança o curso virtual “Água e Vida na Pan-Amazônia: Resistência, Direitos e Esperança”. A atividade integra as ações da campanha continental “Água: vida, direitos e futuro na Amazônia”, com o objetivo de oferecer um espaço formativo sobre a realidade da água nos territórios amazônicos, as violações de direitos sofridas pelos povos da região e as experiências de resistência e defesa desse bem essencial.

O curso, que é gratuito e aberto ao público de toda a Pan-Amazônia e demais países da América Latina e Caribe, acontecerá em sete sessões virtuais, sempre às quartas-feiras, entre os dias 18 de junho e 30 de julho de 2025, via plataforma Zoom, com transmissão simultânea pelo canal da REPAM no YouTube.

A programação conta com a participação de lideranças indígenas, especialistas, pesquisadores e agentes pastorais que atuam diretamente nos territórios amazônicos. Os encontros abordarão temas como: ecologia integral e justiça socioambiental, dados científicos sobre a situação da água na Pan-Amazônia, casos de violações de direitos, legislações emergentes e propostas políticas, além de experiências territoriais de luta e esperança.

Entre os convidados e convidadas já confirmados estão Mari Luz Canaquiri (povo Kokama – Peru), Tania Ávila (Bolívia), Prof.ª Márcia Oliveira (Brasil), José Manuyama (Comitê de Defesa da Água), Barbara Fraser (Vigária da Água – Peru), entre muitos outros nomes representativos do compromisso com os direitos socioambientais na região.

A iniciativa conta com a parceria de organizações como a Vicaría del Agua (Peru), o Centro de Innovación Científica Amazónica – CINCIA (Peru), o Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental – SARES (Brasil), e a Cátedra Laudato Si’ da Universidade Católica de Pernambuco (Brasil). A certificação do curso será apoiada pela Associação de Universidades Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina – AUSJAL.

Segundo os organizadores, o curso busca fortalecer redes de cuidado com a Casa Comum, formar lideranças e ampliar a consciência sobre os riscos e desafios que ameaçam as águas da Pan-Amazônia, patrimônio dos povos e da biodiversidade.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do link: Formulario de inscripción - Formulário de inscrição

