Encontro inter-religioso na PUCPR discute caminhos da paz no mundo contemporâneo

O encontro reuniu um rabino, um sheik e um sacerdote católico e teve por tema “Diálogo inter-religioso no mundo contemporâneo: desafios e perspectivas”

Na tarde de 15 de maio de 2025, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), por meio do Instituto l’Hermitage de Estudos Avançados, foi palco de um momento marcante de diálogo, respeito e esperança. Reunindo representantes das três grandes religiões monoteístas — judaísmo, islamismo e cristianismo — o evento teve como tema “Diálogo inter-religioso no mundo contemporâneo: desafios e perspectivas” e contou com a presença de um rabino, um sheik e um padre católico.

Inspirado no compromisso do Papa Francisco com o diálogo inter-religioso e a construção de pontes entre culturas e crenças distintas, o encontro buscou mostrar que, apesar das diferenças doutrinárias e históricas, há muito mais elementos que aproximam do que separam as religiões. Os participantes destacaram que todas as tradições de fé autênticas têm como base valores universais como a fraternidade, a justiça e, acima de tudo, a paz.

Durante o diálogo, os convidados ressaltaram que nenhuma religião deseja a guerra ou a destruição. Pelo contrário: todas elas são expressões da busca humana por sentido, harmonia e reconciliação. A reflexão conjunta reforçou a ideia de que, no atual cenário global marcado por conflitos e intolerância, iniciativas como essa são mais do que necessárias — são urgentes.

“O evento é um sinal de esperança para os tempos em que vivemos”, afirmou um dos organizadores. A frase do líder espiritual Mahatma Gandhi foi lembrada como síntese da mensagem deixada pelo encontro: “As religiões são caminhos distintos que levam ao mesmo ponto: a paz.”

Com essa iniciativa, a PUCPR reafirma seu compromisso com a promoção da cultura do encontro e do diálogo, valores centrais de sua missão educativa e de sua identidade como universidade católica aberta à pluralidade.

*PUC Paraná