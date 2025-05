PUC- Rio: Simpósio Internacional 10 Anos da Laudato Si’ (2015-2025)

O Simpósio Internacional 10 Anos da Laudato Si’ será realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, no mesmo mês em que, 10 anos antes, o Papa Francisco assinara a Carta Encíclica Laudato Si’.

Vatican News

Será realizado entre os dias 27 e 29 de maio de 2025, no Auditório RDC da PUC-Rio, modalidade híbrida (Presencial, Zoom e YouTube), o Simpósio Internacional 10 Anos da Laudato Si’, que tem por objetivo refletir sobre o surgimento, a história e os impactos da Carta Encíclica Laudato Si’ (Sobre o cuidado da casa comum), do Papa Francisco, publicada aos 24/05/2015, fortalecida pelos documentos por ele publicados em seguida – Fratelli Tutti (3/10/2020) e Querida Amazônia (2/2/2022) –, mas sobretudo revisitada e atualizada com a publicação da Exortação Apostólica Laudate Deum, de 4/10/2023 (endereçada a todas as pessoas de boa vontade sobre a -crise climática).

Se antes da publicação da Laudato Si’ os desafios já eram grandes, muito mais agora, inclusive agigantados com a crise da Covid-19. Diversos e variados são os motivos que levam à percepção de uma crise ambiental neste momento da história da humanidade, em que avultam mudanças climáticas com indícios de uma situação de irreversibilidade, tal como o planeta está vivenciando. Paralelamente, a globalização e a tecnologia, ao lado das vantagens, também trouxeram efeitos da exploração humana e desigualdade social, violência, guerras, movimentos de migração e ondas de refugiados. O contexto político, por sua vez, apresenta sintomas de crise de democracia e guerras geopolíticas, que impactam profundamente nas sociedades e em todo o ambiente da casa comum, na luta para se reverter a crise socioambiental.

Nesse contexto, cabe perguntar: qual a colaboração da Laudato Si’ diante desta crise? Em que medida as Universidades latino-americanas acolheram as propostas da Laudato Si’ com vistas à superação da crise socioambiental? Qual o lugar desse tema de pesquisa na área de Ciências da Religião e Teologia, particularmente no contexto das Universidades Católicas no continente latino-americano? Quais pesquisas e publicações surgiram e quais revistas têm concedido espaço para estes temas em seus dossiês e artigos gerais?

Estas são algumas dentre as várias questões relevantes que serão discutidas no simpósio em questão. Ou seja, esta é uma oportunidade para se refletir de forma interdisciplinar e transdisciplinar, entre Teologia e os vários Saberes e Ciências, em vista do bem comum e da casa comum, como tem insistentemente indicado o Papa Francisco. Além disso, é uma boa oportunidade para se colher os frutos da reunião do G20 (Fórum de Cooperação Econômica Internacional), em novembro de 2024, no Rio de Janeiro, e para ajudar na reflexão em vista da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que acontecerá de 11 a 22 de novembro de 2025, em Belém do Pará, no coração da Amazônia Brasileira.

Outro dado importante a se ter presente é que em 2025 se celebram os 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis; e os 10 anos de criação da Rede Eclesial PanAmazônica (REPAM). A tudo isso, soma-se o fato de que a Comissão Episcopal Especial para a Mineração e a Ecologia Integral, para a Campanha da Fraternidade (CF) 2025, escolheu como tema: “Fraternidade e Ecologia Integral”, e como lema: “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31), com o objetivo de “promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra” (Objetivo Geral da CF 2025). Aliás, a Ecologia é a temática mais tratada pelas Campanhas da Fraternidade ao longo de seus 61 anos de existência.

Foram oito as Campanhas da Fraternidade que já abordaram essa temática, de alguma forma: 1) em 1979: “Por um mundo mais humano: Preserve o que é de todos”; 2) em 1986: “Fraternidade e a Terra: Terra de Deus, terra de irmãos”; 3) em 2002: “Fraternidade e povos indígenas: Por uma terra sem males”; 4) em 2004: “Fraternidade e água: Água, fonte de vida”; 5) em 2007: “Fraternidade e Amazônia: vida e missão neste chão”; 6) em 2011: “Fraternidade e a Vida no Planeta”; 7) em 2016: “Casa comum, nossa responsabilidade”; 8) em 2017: “Fraternidade: Biomas Brasileiros e defesa da vida”; e agora a nova (9), em 2025: “Fraternidade e Ecologia Integral”.

O Simpósio Internacional 10 Anos da Laudato Si’ acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, no mesmo mês em que, 10 anos antes, o Papa Francisco assinara a Carta Encíclica Laudato Si’. Organizado pelo Departamento de Teologia e pela Cátedra Carlo Maria Martini, o Simpósio terá lugar na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e contará com a participação de conferencistas da Europa e da América Latina, sobretudo dos países da Grande Região Pan-Amazônica. Além do Departamento de Teologia da PUC-Rio e da Cátedra Martini, o Simpósio contará com o apoio e a participação do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (CELAM), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM), e das seguintes Universidades da América Latina: Pontifícia Universidade Católica do Chile, Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso (Chile); Pontifícia Universidade Javeriana (Colômbia), Universidade Pontifícia Bolivariana (Colômbia), Pontifícia Universidade Católica do Equador, Pontifícia Universidade Católica da Bolívia (Facultad San Pablo de Cochabamba), Universidade Católica Andrés Bello (Venezuela), Pontifícia Universidade Católica do México, Universidade Salesiana Mesoamericana de Guatemala, Universidade Católica de Porto Rico, Universidade Católica de Costa Rica, Pontifícia Universidade Católica Argentina (UCA) e Universidade Humberto Hurtado (Chile). Além disso, contará com personalidades do mundo político, religioso e civil, pessoas engajadas na defesa da ecologia, no cuidado da casa comum, na luta para se reverter a crise socioambiental, que atuam em variados campos.

Presidentes de honra

Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist. (Rio de Janeiro)

Cardeal Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. (Manaus)

Cardeal Jaime Spengler, O.F.M (CNBB e CELAM)

Cardeal Michael Czerny, S.J. (Vaticano)

Comissão científica

Dr. Abimar Oliveira de Moraes (PUC-Rio)

Dr. Adelson Araújo (PUG-Roma)

Drª. Adriana Gioda (PUC-Rio)

Dr. Antonio Luiz Catelan (PUC-Rio)

Dr. Boris Agustín Nef Ulloa (PUC-SP)

Dr. Fabio da Silveira Siqueira (PUC-Rio)

Drª. Francilaide de Queiroz Ronsi (PUC-Rio)

Dr. Josafá Carlos de Siqueira, S.J. (VEMAS)

Dr. Marcelo Motta de Freitas (PUC-Rio)

Dr. Marcelo Maçaneiro (PUC-PR)

Dra. Maria Teresa Cardoso (PUC-Rio)

Dr. Paulo Fernando Carneiro de Andrade (PUC-Rio)

Dr. Tiago de Fraga Comes (PUC-RS)

Dr. Valmor da Silva (PUC-GO)

Dr. Washington da Silva Paranhos, S.J. (PUC-Rio)

Comissão organizadora

Dr. Waldecir Gonzaga (PUC-Rio) – Coordenador

Drª. Maria Clara Lucchetti Bingemer (PUC-Rio) – Coordenadora

Dr. Bruno Pinto de Albuquerque (UFJF) – Secretário

Drª. Eva Aparecida Rezende de Moraes (PUC-Rio)

Dr. Heitor Carlos Santos Utrini (PUC-Rio)

Dra. Patrícia Cristina Rodrigues (PUC-Rio)

Ms. António Ronilson Braga de Sousa, S.J. (PUC-Rio)

Ms. Elaine de Azevedo Maria (PUC-Rio)

Ms. Iran Gomes Brito (Faculdade Católica do Maranhão)

Ms. Matheus Marques da Costa (PUC-Rio)

Ms. Suzana Regina Moreira (Movimento Laudato Si’)

Ms. Vladian Silva Alves (Faculdade Católica de Belém)

Sr. Einardo (Ekke) Federico Guillermo Bingemer (Advogado)

Organização: Departamento de Teologia e Cátedra Carlo Maria Martini da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio, Brasil)

Universidades parceiras

Universidad Católica Argentina (Argentina)

Pontificia Universidad Bolivariana Cochabamba “San Pablo” (Bolívia)

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil)

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil)

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Brasil)

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Brasil)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brasil)

Faculdade Católica de Belém (Brasil)

Faculdade Católica do Maranhão (Brasil)

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)

Universidad Humberto Hurtado (Chile)

Universidad Pontificia Bolivariana (Colômbia)

Pontificia Universidad Javeriana (Colômbia)

Universidad Católica de Costa Rica (Costa Rica)

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Equador)

Universidad Salesiana Mesoamericana de Guatemala (Guatemala)

Universidad Iberoamericana (México)

Universidad Pontificia de México (México)

Universidad Católica Andrés Sbello (Venezuela)

Universidade Católica Portuguesa (Portugal)

Pontificia Università Gregoriana di Roma (Itália)

Conferencistas

André Trigueiro (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Carlos Afonso Nobre (Painel Científico para a Amazônia)

Josafá Carlos de Siqueira, S.J. (Vicariato Episcopal de Meio Ambiente)

Laura Vicuña (Conferência Eclesial da Amazônia)

Maria Isabel Pereira Varanda (Universidade Católica Portuguesa)

Piero Coda (Istituto Universitario Sophia)

Rosita Milesi (Instituto Migrações e Direitos Humanos)

Palestrantes nas mesas-redondas

Adriana Gioda (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Afonso Tadeu Murad (Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia)

Agnieszka Ewa Latawiec (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Alexis Rodríguez Vargas (Universidad Católica de Costa Rica)

Andreia Cristina Serrato (Pontifícia Universidade Católica do Paraná)

António Ronilson Braga de Sousa, S.J. (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Carlos Angel Arboleda Mora (Pontificia Universidad Bolivariana)

Ceci Maria Mariani (Pontifícia Universidade Católica de Campinas)

Danielle Moreira (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Efrén Santacruz (Pontificia Universidad Católica del Ecuador)

Estela Herbas Baney (Universidad Catolica Boliviana Cochabamba)

Felício Pontes (Procurador da República e Assessor REPAM-Brasil)

Fidel Rodríguez Velásquez (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Jesús Gerardo Padilla Tovar (Universidad Pontificia de México)

Jaci de Fátima Candiotto (Pontifícia Universidade Católica do Paraná)

Jaime Laurence Bonilla (Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia)

José Antonio Leiva (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)

Karin Hellen Kepler Wondracek (Faculdades EST)

Lucia Pedrosa de Pádua (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Manuel Teixeira (Universidad Católica Andrés Bello)

Fernanda Henriques (Universidade de Évora, Portugal)

Moema Miranda (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Patrícia Cristina Rodrigues (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Paulo Fernando Carneiro de Andrade (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Román Guridi Ortúzar (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Susana Nuin (Instituto Universitario SOPHIA América Latina)

Suzana Regina Moreira (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Programação

Terça-feira 27.05.2025

07h00-08h00: Credenciamento

08h00-08h30: Momento cultural

08h30-09h30: Mesa de abertura

Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist. (Arcebispo do Rio de Janeiro e Grão-Chanceler da PUC-Rio)

Cardeal Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. (Arcebispo de Manaus)

Cardeal Michael Czerny, S.J. (Prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral – Vaticano)

Cardeal Jaime Spengler, O.F.M. (Arcebispo de Porto Alegre e Presidente da CNBB e do CELAM)

Prof. Anderson Antonio Pedroso, S.J. (Reitor da PUC-Rio)

Prof. Waldecir Gonzaga (Diretor do Departamento de Teologia da PUC-Rio)

09h30-10h30: Conferência 1: Prof. Piero Coda (Istituto Universitario Sophia): “La Laudato Si’: por una ontología trinitaria de la creación”

Moderadora: Maria Clara Lucchetti Bingemer (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

10h30-11h00: Lançamento de livro: “Cuidar da casa comum” (Universidade Católica de Portugal)

11h00-11h30: Pausa para café

11h30-12h30: 1º Painel:

Prof. Afonso Tadeu Murad (Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia): “Conversão ecológica: atitudes e práticas”

Profa. Andreia Cristina Serrato (Pontifícia Universidade Católica do Paraná): “O grito da criação na Laudato Si’: por uma espiritualidade ecológica integral”

Profa. Lucia Pedrosa de Pádua (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro): “Mística ecológica do Papa Francisco”

Moderadora: Eva Aparecida Rezende de Moraes (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

12h30-14h00: Pausa para almoço

14h00-15h00: 2º Painel:

Agnieszka Ewa Latawiec (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro): “Como conciliar produção de alimentos e conservação ambiental?”

Danielle Moreira (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro): “Direito, justiça e emergência climática: panorama da litigância climática no Brasil”

Fidel Rodríguez Velásquez (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro): “Amazônia venezuelana em disputa: povos indígenas frente ao extrativismo”

Moderadora: Lúcia Helena Sousa (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

15h00-16h00: Conferência 2: Irmã Laura Vicuña (Conferência Eclesial da Amazônia)

Moderador: Heitor Carlos Santos Utrini (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

16h00-16h30: Pausa para café

16h30-17h30: 3º Painel:

Profa. Adriana Gioda (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro): “Crise climática na atualidade”

Profa. Karin Hellen Kepler Wondracek (Faculdades EST): “Laudato Si’: em busca de uma fraternidade erótica e justa”

Moema Maria Marques de Miranda (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro): “Laudato Si’ e os desafios da esperança em tempos sombrios”

Moderador: André Rodrigues (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

18h00-20h00: Comunicações online

Quarta-feira 28.05.2025

08h45-09h00: Palavra de abertura e acolhida

09h00-10h00: Conferência 3: Prof. Carlos Afonso Nobre (Painel Científico para a Amazônia): “Emergência climática: desafios a enfrentar”

Moderador: Vladian Silva Alves (Faculdade Católica de Belém)

10h00-11h00: 4º Painel:

Prof. Jesús Gerardo Padilla Tovar (Universidad Pontificia de México): “Hacia una ecología integral: trascender el lenguaje de las matemáticas, conectando con la esencia de lo humano”

Prof. Jaime Laurence Bonilla Morales (Pontificia Universidad Javeriana): “Vivir sacramentalmente la ecología integral”

António Ronilson Braga de Sousa (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro): “Laudato Si’: uma teologia contextualizada (a fé cristã diante da realidade)”

Moderadora: Letícia Alves (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

11h00-11h30: Pausa para café

11h30-12h30: 5º Painel:

Prof. Paulo Fernando Carneiro de Andrade (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro): “Laudato Si’: um novo paradigma na Doutrina Social da Igreja”

Suzana Regina Moreira (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro): “A Igreja Católica rumo à COP30: incidência político-teológica à luz da ecologia integral”

Prof. Alexis Rodríguez Vargas (Universidad Católica de Costa Rica): “O Índice de Ecologia Integral Humanista da Universidade Católica da Costa Rica: um olhar sobre o mundo a partir da Laudato Si’”

Moderadora: Francilaide de Queiroz Ronsi (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

12h30-14h00: Pausa para almoço

14h00-15h00: 6º Painel:

Prof. José Antonio Leiva (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile): “A diez años de Laudato Si’: ¿Qué conversión ecológica necesitamos hoy? Reflexiones desde una ética y espiritualidad ecológica integral”

Prof. Manuel Antonio Teixeira Sequeira (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela): “Cuidado de la creación y distintos modelos económicos”

Profa. Estela Herbas Baeny (Universidad Catolica Boliviana Cochabamba “San Pablo”): “La transversalización de Laudato Si’ en la vida universitaria: una experiencia desde la Universidad Católica Boliviana”

Moderador: Washington da Silva Paranhos (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

15h00-16h00: Conferência 4: Rosita Milesi (Instituto Migrações e Direitos Humanos): “A Laudato Si’ e as crianças: reflexões e ações a partir de uma década de inspiração”

Moderadora: Elaine de Azevedo Maria (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

16h00-16h30: Pausa para café

16h30-17h30: 7º Painel:

Profa. Jaci de Fátima Souza Candiotto (Pontifícia Universidade Católica do Paraná): “Ecoteologia e Laudato Si’: uma abordagem interseccional latino-americana para redução das desigualdades sociais e ambientais”

Prof. Román Guridi Ortúzar (Pontificia Universidad Católica de Chile): “Algunas ideas fuerza para un cuidado pertinente y localizado de la casa común”

Prof. Efrén Santacruz (Pontificia Universidad Católica del Ecuador): “Habitar la casa común comprometidamente con el cuidado a los hermanos”

Moderador: Sérgio Mendes (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

18h00-20h00: Comunicações online

Quinta-feira 29.05.2025

08h45-09h00: Palavra de abertura e acolhida

09h00-10h00: Conferência 5: Prof. André Trigueiro (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro): “A urgência de uma encíclica que permanece viva”

Moderador: Bruno Albuquerque (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

10h00-11h00: 8º Painel:

Profa. Patrícia Cristina Rodrigues (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro): “Esperançar em meio à crise socioambiental”

Dr. Felício Pontes (Procurador da República e Assessor da REPAM-Brasil): “Amazônia: o choque entre os modelos de desenvolvimento”

Profa. Fernanda Henriques (Universidade de Évora, Portugal): “Laudato Si’ e o esquecimento das mulheres”

Moderador: Fabio da Silveira Siqueira (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

11h00-11h30: Pausa para café

11h30-12h30: 9º Painel:

Prof. Carlos Angel Arboleda Mora (Universidad Pontificia Bolivariana): “Rostro, vulnerabilidade humana y ética del cuidado em Laudato Si’”

Susana Nuin (Instituto Universitario SOPHIA América Latina): “La relacionalidad comunicacional en Laudato Si’”

Profa. Ceci Maria Costa Baptista Mariani (Pontifícia Universidade Católica de Campinas): “Contemplação poética e conversão ecológica: lendo a Laudato Si’ em diálogo com Sophia de Mello Breyner Andresen”

Moderadora: Mônica Campos (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

12h30-14h00: Pausa para almoço

14h00-15h00: Conferência 6: Josafá Carlos de Siqueira, S.J. (Vicariato Episcopal de Meio Ambiente e Sustentabilidade): “Laudato Si’: avanços, lentidão e perigo de retrocessos”

Moderadora: Tainá Antunes (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

15h00-15h30: Pausa para café

15h30-16h30: Conferência 7: Maria Isabel Pereira Varanda: “Ecologia integral e diplomacia ambiental: horizontes globais à luz da Encíclica Laudato Si’”​​

Moderador: Waldecir Gonzaga (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

16h30-17h00: Mesa de encerramento

Eixos temáticos para comunicações online

Data limite: 10.05.2025 / Extensão de prazo: 17.05.2025

1. Teologia bíblica (Fabio Siqueira e Filipe Henrique de Araújo)

2. Teologia sistemática (Washington Paranhos e Luiz Gustavo dos Santos Rosa)

3. Teologia pastoral (Maria Teresa Cardoso, Lucíola Paiva Tisi e José Éder Ribeiro Lima)

4. Teologia e interdisciplinaridade (Francilaide Ronsi e Nilton Rodrigues Junior)

Nos eixos temáticos, poderão ser trabalhados temas variados, como Amazônia e povos originários; a casa comum e os pobres; meio ambiente e políticas públicas; mística e espiritualidade; mariologia socioambiental; ecologia e inteligência artificial; ecoteologia e interdisciplinaridade;

ecologia e ecumenismo etc.

Link do evento: https://www.even3.com.br/simposiolaudatosi2025/