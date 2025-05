Violência na Caxemira: cristãos paquistaneses lançam apelo ao diálogo e à paz

Para evitar uma nova guerra com a Índia, - diz sacerdote capuchinho - surgiram no Paquistão "iniciativas e encontros inter-religiosos para convidar líderes políticos e rezar pelo diálogo e pela paz. Os franciscanos e dominicanos participam desses fóruns, que lançam apelos à política, dizendo: por favor, encorajemos o diálogo e a pacificação".

"No Paquistão, as pessoas estão preocupadas com o aumento da tensão com a Índia. Os mais velhos se lembram da guerra. Há um certo medo entre a população, vendo a escalada na fronteira, os tiroteios e as vítimas. Aqui, não estamos tão longe da fronteira com a Índia e a Caxemira, o que aumenta os temores. A opinião pública, vendo o aumento constante da violência, e também da violência verbal, vê crescer o risco de uma nova guerra", afirmou à Agência Fides o Pe. Qaisar Feroz OFMCap, franciscano capuchinho de Lahore, presidente da "Signis" Paquistão e secretário executivo da Comissão para as Comunicações Sociais da Conferência Episcopal do Paquistão.

"O que transparece é que os líderes de ambos os lados da fronteira estão instigando a violência e o conflito. É por isso que hoje dizemos com firmeza: precisamos de palavras de paz, precisamos iniciar diálogos, usando a razão e pensando no bem dos respectivos povos", defende o religioso.

Leia também 03/05/2025 Católicos indianos da Caxemira rezam pela paz entre Índia e Paquistão A comunidade cristã no Paquistão, na sua ação de articulação das diferentes confissões, age também e, sobretudo, por meio das escolas, existentes no país indiano há mais de um ...

"Vemos que o conflito também teve o efeito de gerar uma 'guerra pela água', visto que as fontesestão localizadas em território indiano e a Índia as bloqueou em direção ao Paquistão. Isso terá um impacto sobre os pobres, sobre a população civil, o que nos deixa com muita amargura e, ao mesmo tempo, demonstra a gravidade da situação", observa ele.

No Paquistão - relata o frade - para evitar uma nova guerra, "surgiram iniciativas e encontros inter-religiosos para convidar líderes políticos e rezar pelo diálogo e pela paz. Os franciscanos e dominicanos participam desses fóruns, que lançam apelos à política, dizendo: por favor, encorajemos o diálogo e a pacificação".

"Os cristãos no Paquistão - conclui - estão promovendo este apelo e rezando por uma distensão, para que os fios da negociação possam ser reatados. A violência é uma derrota em todas as circunstâncias e em todos os momentos", afirma o Pe. Feroz, expressando os sentimentos e as esperanças da comunidade católica.

A região da Caxemira Paquistanesa, em nível eclesial, é uma parte do território da Arquidiocese de Islamabad-Rawalpindi. No território, há uma missão administrada pelos Padres Oblatos de Maria Imaculada.

*Com Agência Fides