Cardeal Coutts: para a paz na Caxemira, redescubramo ser filhos da única mãe Índia

"A questão remonta à época da independência do Império Britânico: "A população da Caxemira, muçulmana, não queria fazer parte da Índia. Naquela época, dizia-se que os cidadãos podiam escolher: se muçulmanos, fazer parte do Paquistão; se hindus, ser cidadãos da Índia. Mas para a Caxemira não foi assim, porque o rajá daquele reino escolheu a Índia, mesmo contra a vontade da população da Caxemira e a forma como a situação geral se desenvolvia. Daí surgiu o conflito".

Vatican News com Agência Fides

"Num momento de tensão, o nosso só pode ser um apelo e uma oração pela paz entre a Índia e o Paquistão. Redescubramos as nossas raízes: somos irmãos porque somos filhos da mesma mãe, como disse Mahatma Gandhi".

O convite é do cardeal paquistanês Joseph Coutts, arcebispo emérito de Karachi, que participou do Conclave e da Missa de início do pontificado do Papa Leão XIV, em entrevista à Agência Fides.

O purpurado afirmou que "hoje sentimos a urgência de fazer algo pela paz autêntica. Nós, como cidadãos e como comunidades religiosas na Índia e no Paquistão, podemos promover, e nos empenharemos nisso, uma cultura de paz, para desarmar o ódio, desarmar os corações e educar as pessoas comuns para o perdão. Os nossos líderes políticos, portanto, devem fazer algo concreto no sentido de um acordo, visto que a questão da Caxemira é política, enquanto os governos das duas nações continuam a culpar-se mutuamente e a alimentar a guerra de muros".

"Naquela época - diz o cardeal Coutts - éramos verdadeiramente irmãos, um único povo que lutava junto pela liberdade do jugo colonial. Essa fraternidade hoje deve ser redescoberta e representa o caminho para construir uma paz justa e duradoura para o futuro. É preciso voltar às palavras de Mahatma Gandhi, que dizia: por dois mil anos vivemos juntos como um só povo, somos todos filhos de uma só mãe, a Mãe Índia. Mas hoje Gandhi está esquecido e nem sequer é estudado nas escolas", observa o purpurado com certa amargura.

"O nacionalismo político — acrescenta — complicou a situação em todos esses anos; confrontos e guerras alimentaram tensões entre povos que compartilham a mesma história e cultura. Isso nos faz entender o quão insensata é esta guerra. Naquela época, queriam criar duas nações que dessem direitos iguais a todos os cidadãos e vivessem em paz. Os líderes que foram protagonistas do processo de independência, Mohammad Ali Jinnah, Mohandas Gandhi e Jawaharlal Nehru, imaginaram duas nações irmãs. Voltemos a esse desejo. Hoje somos chamados a viver juntos como bons vizinhos".

O cardeal Joseph Coutts recorda seu lema episcopal, que é "Harmonia": "Gostaria de me referir a ele quer às relações dentro do Paquistão, como fruto do diálogo inter-religioso e intercultural e do cultivo de relações de benevolência entre diferentes comunidades; quanto às relações com o exterior, em particular com a Índia: nossa esperança é que possamos construir pontes, apertar as mãos e nos reconciliar, para viver em harmonia", conclui.