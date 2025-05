Hospedando cardeais brasileiros, instituição reforçou a importância da Igreja no Brasil no cenário global.

Padre Robson Caramano - Roma

Durante os intensos dias que antecederam o Conclave e o funeral do Papa Francisco, o Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma, transformou-se em um verdadeiro centro de comunhão, espiritualidade e fraternidade eclesial. A presença marcante de sete cardeais brasileiros hospedados no colégio evidenciou não apenas a coesão entre eles, mas também o papel cada vez mais relevante da Igreja do Brasil na vida da Igreja universal.

Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo Metropolitano de Salvador, Dom Jaime Spengler, Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, Dom Orani Tempesta, Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro, Dom Odilo Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, Dom Paulo Cezar Costa, Arcebispo Metropolitano de Brasília, Dom Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano de Manaus, e Dom Raymundo Damasceno, Arcebispo Emérito de Brasilia, foram os cardeais brasileiros que, durante os dias solenes do funeral do Papa e do Conclave que elegeu Leão XIV, permaneceram no Colégio Pio Brasileiro. A instituição, fundada em 1934 para a formação do clero brasileiro em Roma, tornou-se também, neste momento, um espaço privilegiado de oração, fraternidade e diálogo entre os cardeais brasileiros.

O papel do Pontifício Colégio Pio Brasileiro durante o Conclave que elegeu leão XIV

“Ver esses homens da Igreja, de diferentes regiões do nosso imenso país, partilhando refeições, rezando juntos e refletindo sobre os caminhos da Igreja, é um testemunho bonito da nossa unidade e da vitalidade da Igreja no Brasil”, afirmou Monsenhor Valdir Cândido de Morais, reitor do colégio. “O Pio Brasileiro tornou-se, nestes dias, não apenas uma hospedagem, mas um verdadeiro lar para os nossos cardeais.”

Um pedaço do Brasil em Roma

Localizado próximo à Via Aurelia Antica, o Pontifício Colégio Pio Brasileiro acolhe sacerdotes de todo o Brasil enviados para estudos em universidades pontifícias. Ao longo de décadas, formou gerações de padres, bispos e cardeais.

“Foi um tempo de graça. Saber que o Pio continua sendo um espaço de unidade e escuta da Igreja é motivo de grande alegria para nós que aqui servimos”, concluiu Mons. Valdir.