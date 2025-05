Plantando esperança: as homenagens de Curitiba ao Papa Francisco

Movidos pela fé, solidariedade e cuidado com a criação, o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia (Divina), em Curitiba, no Paraná, celebra o legado ecológico e espiritual do Papa Francisco, falecido em 21 de abril, que semeou vida no coração do mundo.

Verônica Castaman Mendonça* Em um dia simples, mas cheio de sentido, o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia (Divina) se reuniu para um gesto de gratidão e esperança: plantar vida. No dia 29 de abril, homenageamos aquele que marcou o mundo e a Igreja com sua ternura, coragem e amor pela criação — o Papa Francisco. Foram 19 mudas frutíferas e 384 sementes colocadas na terra com carinho, fé e propósito. Cada uma representando o cuidado, a solidariedade e o compromisso com um mundo mais justo e equilibrado — valores que sempre nortearam o ministério de Francisco. Um Papa que nos mostrou que proteger o meio ambiente é também amar o próximo, e que cuidar da Terra é cuidar da humanidade. Essa homenagem brotou do coração da nossa comunidade, inspirada por sua vida dedicada aos mais pobres, aos esquecidos, aos povos originários e ao planeta. Uma inspiração que se concretizou, há quatro anos, com a criação da Agrofloresta Papa Francisco — um espaço de aprendizado, espiritualidade ecológica e convivência com a natureza, aqui mesmo no Divina. Hoje, essa missão continua viva através do projeto AMAMBI, que segue espalhando sementes de consciência e esperança, regadas diariamente por muitas mãos comprometidas com o bem comum. Que o legado do Papa Francisco siga iluminando nossos passos. E que as sementes que plantamos cresçam fortes, como testemunhas vivas de uma fé que acolhe, transforma e cuida. * Centro de Assistência Social Divina Misericórdia Mensagem de gratidão lida no dia da homenagem "Amigos e amigas, com sentimentos de profunda saudade e gratidão, estamos reunidos nesta tarde para celebrar, em forma de singela homenagem, o legado mundialmente deixado por Papa Francisco e sua influência em nosso jeito de viver a missão no DIVINA. Sempre veremos nele um reflexo muito próximo das bem aventuranças... Francisco foi um bem aventurado que ousou na simplicidade, na pobreza, na mansidão, na misericórdia. São muitos os cristãos que vão sentir a orfandade deixada por ele. Um papa demasiadamente humano, que subverteu lógicas, construiu pontes e agregou a todos e todas. Que possamos honrar esta herança espiritual tão generosa. Entre os adjetivos que podemos atribuir a Francisco destaco o título de 'Papa da Ecologia'. Isso porque ele foi não só um exemplo de dignidade humana, respeito e acolhimento, mas um ativista climático, defensor da natureza, das florestas e dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Seu pastoreio trouxe à luz da Igreja – mãe e mestra – a consciência que a crise ambiental e a crise social de nosso tempo não são duas crises separadas, mas uma única crise. Ensinou ao mundo que o Planeta Terra é a Casa Comum da humanidade e que, por isso, é preciso assumir a responsabilidade de cuidar dela. Depois de amanhã, dia 1º de maio, celebramos 4 anos em que foi inaugurada a Agrofloresta Papa Francisco. Iluminados pela Encíclica Laudato si', nossa instituição entendeu a necessidade deste passo: criar em nosso CISDIMI um espaço privilegiado de educação ambiental e manejo responsável da terra e das águas, na convicção que tudo está interligado e que a noção de 'ecologia integral' é inseparável da busca pelo bem comum. Foi acolhendo os seus ensinamentos que aceitamos esse desafio. Papa Francisco é um modelo inspirador daquele que viveu o meio ambiente com autenticidade, alegria e profundo amor pela criação e pelos mais pobres. Representa para os cristãos do mundo inteiro a harmonia entre o cuidado com o meio ambiente e a justiça social, unindo simplicidade de vida, espiritualidade profunda e dedicação ao próximo. Queridos amigos e amigas, nosso desejo é que os ensinamentos e o testemunho do saudoso pontífice – hoje, mais do que nunca – ecoem pelo mundo! Intercede pelo DIVINA, Francisco... Francisco do povo, migrante da história, irmão das minorias, amigo dos simples e Papa da ecologia." Por Danilo Vitor Pena