Gratidão ao Papa: do projeto "Com Deus, tem Jeito" e de ex-moradores de rua do Brasil

Pessoas que estavam em situação de rua em diferentes partes do Brasil e foram acolhidas graças ao Projeto “Com Deus, tem Jeito”, que nasceu como resposta aos apelos do próprio Papa Francisco, gravaram vídeos de agradecimento ao Pontífice falecido em 21 de abril. Ao todo, 7 mil já foram resgatados no país, mas também na Argentina e em Portugal.

Edwin Igor Salvator Schwartz Costa*

Como resposta aos apelos do Santo Padre, Papa Francisco, nasceu o Encontro “Com Deus, tem Jeito” que através da comunhão de mais de 450 carismas e expressões eclesiais, já resgatou e acolheu, mais de 7.000 homens, mulheres e mães com crianças em situação de rua. O projeto alcançou de alguma forma, mais de 120 cidades de 18 estados do Brasil. Também Argentina e Portugal. Nesses dias, muitos destes irmãos resgatados estão gravando vídeos com mensagens de agradecimento ao Papa:

“Muito obrigado, querido Papa Francisco. Me chamo Niltinho. Passei 20 anos em situação de rua, em Fortaleza. Dormi por muito tempo no papelão, perto de ratos e baratas. O que me levou as drogas. Me levou à uma vida de escravidão, a perder muita coisa, minha dignidade. Nas madrugadas eu me sentia muito só. Via todo mundo indo pras suas casas e só eu ficando no meio da rua, dormindo no papelão. Mas graças a Vossa Santidade, fui acolhido através do Projeto Com Deus, tem Jeito”, pela Obra Lumen. Já estou há 7 anos caminhando bem, estou trabalhando, participo da Obra Lumen, e minha família é toda feliz comigo. Porque da situação que eu vivia pra situação de hoje, é só benção na vida deles e na minha. Muito obrigado, Papa Francisco!” José Clerton - Niltinho

Enquanto Obra Lumen, podemos testemunhar também a abertura de aproximadamente 50 casas de acolhimento, ressocialização e centros sociais, como fruto do magistério e vida do Papa Francisco. Desde o início do seu pontificado, os ensinamentos e o testemunho do Santo Padre foram uma grande confirmação e motivação para todos nós.

Acreditamos que, como Vigário de Cristo, as suas palavras de ordem, confirmavam a grande necessidade de uma experiência pessoal com Jesus Abandonado - o Emanuel (cf. Mt 25, 40), nos mais pobres e abandonados, como resposta para os dias de hoje. Um tempo muito forte, em que a humanidade se encontra ferida e enferma pelo egoísmo e fechamento em si mesma. “Pelas vossas chagas, fostes curados” (1 Pd 2, 24). “A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular” (cf. Sl 118, 22). A construção do Reino de Deus na face da Terra, para esse tempo, através da pedra angular, que é Jesus Crucificado Abandonado.

A cada documento, homilia, pronunciamento, e especialmente com os seus gestos concretos, íamos tendo uma grande confirmação e sendo profundamente animados em nossa missão.

Em 2016, fomos impelidos pelo Espírito Santo a escrever uma carta de gratidão ao Santo Padre, Papa Francisco. Não tínhamos nenhuma pretensão que esta carta chegasse até ele. Mas como um grande sinal de Deus, através dos fundadores da Fazenda da Esperança, a carta foi lida pelo cardeal Raymundo Damasceno, arcebispo de Aparecida – SP na ocasião, e que resolveu entregar a carta nas mãos do Santo Padre. Depois de alguns dias, tivemos a grande surpresa de receber uma carta-resposta, assinada a próprio punho pelo Papa.

Depois disso, tivemos a grande alegria e surpresa de receber outras 7 mensagens do nosso amado Papa Francisco, na ocasião da realização dos Encontros “Com Deus, tem Jeito”, com palavras de encorajamento, sempre se fazendo muito próximo, e nos concedendo a bênção apostólica papal, o que muito ia nos encorajando. Também tivemos a alegria de estar com o Santo Padre, em algumas ocasiões, levando mensagens escritas de agradecimento de diversos irmãos que estavam em situação de rua, e foram resgatados e acolhidos, como fruto do seu testemunho, pastoreio e motivação. Ele ficou muito feliz, e nos pediu pessoalmente, que continuássemos, avançássemos, e tivéssemos coragem!

Muito obrigado, amado Papa Francisco!

As cartas do Papa Francisco

Segue trecho da carta enviada pelo Papa Francisco no ano de 2016, em ocasião do Encontro "Com Deus, tem Jeito":

Por isso, a vocês que participam neste encontro quero afirmar com toda força que, realmente, "com Deus, tem jeito"! Isso é assim porque a misericórdia de Deus abraça a todos os cantos da terra, não há lugar onde a sua misericórdia não possa chegar, não há espaço nem pessoa que ela não possa tocar.

Segue trecho da carta enviada pelo Papa Francisco no ano de 2023, em ocasião do Encontro "Com Deus, tem Jeito":

Com esta mensagem gostaria de unir-me espiritualmente a todos vocês que participam desta experiência de encontro com Deus e com o próximo. Estejam certos de que o nome escolhido para estes eventos, que ocorrem desde 2016, corresponde a uma inegável realidade: Nada é impossível para Deus, ou seja, com a Sua presença em nossas vidas tudo tem jeito! Para Ele não existem "casos perdidos", pois ama a todos e a cada um de nós com um amor infinito e incondicional, e ninguém se encontra tão distante que não possa ser alcançado pela Sua misericórdia. Jamais esqueçam que só Deus conhece mais o profundo do nosso coração e, como Pai amoroso, nos quer filhos verdadeiramente felizes.

Sendo assim, quero assegurar-lhes das preces que elevo ao Altíssimo, a fim de que, durante o encontro, muitos aceitem o convite de Deus para iniciar uma vida nova e se deixem tocar pela Sua Graça, permitindo que opere maravilhas na vida de cada um.

* Obra Lumen