Argentina: bairros pobres de Buenos Aires choram pela despedida a Bergoglio

Uma missa de ação de graças foi realizada no último fim de semana na praça em frente à catedral de Buenos Aires, e uma caravana também percorreu todos os lugares queridos pelo ex-arcebispo da cidade, eleito Papa em 2013. A Igreja de Francisco, que incluiu o “todos, todos, todos”, concluiu a procissão na Villa 21-24, um bairro periférico no coração da capital para onde o arcebispo Bergoglio enviou o Pe. Pepe di Paola em 1997.

Marie Duhamel - Vatican News

É a encarnação dos padres que trabalham nas villas, os bairros pobres da Argentina. Em 1997, aos 35 anos de idade, o Pe. Pepe di Paola foi um dos primeiros a quem dom Jorge Mario Bergoglio, arcebispo coadjutor de Buenos Aires, confiou a tarefa de acompanhar os muitos fiéis de uma paróquia assolada pela pobreza extrema e pelas drogas, a Villa 21, localizada no coração da capital argentina. Ao longo dos anos, o “bispo Jorge” nunca deixou de apoiar seu trabalho pastoral e sua pessoa, especialmente quando o sacerdote foi ameaçado por traficantes de drogas que não apreciavam suas iniciativas de prevenção e atendimento aos dependentes químicos. A missão da Igreja nas favelas recebeu um novo impulso em 2009, quando o cardeal Bergoglio criou um Vicariato para as Villas, encarregado de dirigir o trabalho dos sacerdotes nos bairros pobres de Buenos Aires.

O Pe. Pepe di Paola agora analisa o luto dos argentinos, a proximidade do Papa com os habitantes e sacerdotes das favelas de Buenos Aires, a explosão de vocações sacerdotais para levar a Igreja aos mais pobres entre os pobres e a viagem do Papa à terra natal que nunca aconteceu.

Pe. Pepe di Paola com jovens de um centro assistencial

As villas são um sinal na Igreja de Francisco?

As villas são a imagem da Igreja que Francisco queria. Uma Igreja pobre para os pobres e uma Igreja que é um hospital de campanha, onde ninguém é deixado para trás. E isso é o que há de especial nas villas, essa atenção a todos. Se uma mãe se encontra lá com filhos órfãos, ela cuidará deles. É uma grande família.

De Buenos Aires ao Vaticano, qual é o legado dessa “Igreja em saída”?

A procissão de domingo (em Buenos Aires) é a expressão dessa Igreja em saída, encarnada por Jorge Mario Begoglio, que esteve nos hospitais, nas prisões, nas praças, nos lugares onde vivem os idosos, que esteve nas favelas. É uma Igreja que não olha para dentro, mas para fora. Ele disse em várias ocasiões que devemos ter cuidado com aqueles que cuidam apenas de suas próprias ovelhas, e não daquelas que estão espalhadas em outros lugares. A ideia da Igreja em saída é, portanto, algo que Francisco encarnou. Ele não se limitou a pregar.

Qual era a proximidade de Jorge Mario Bergoglio com vocês, os curas villeros (sacerdotes que atuam junto aos pobres)?

Eu sempre digo que ele estava em sintonia conosco por causa da maneira como ele vivia. Ou seja, os curas villeros eram um exemplo para ele, no sentido de que viviam no bairro e percebiam que tinham de viver como bons vizinhos com todos. E nesse vínculo que foi criado, havia uma grande confiança entre os moradores e os padres. A vida da Igreja se desenvolveu nessa atmosfera. O arcebispo Bergoglio tornou-se tão próximo de nós e nos apoiou tanto que passamos de 7 ou 8 padres para cerca de 20, e o seminário diocesano em Villa Devoto já estava enviando seminaristas para as villas.

Dom Bergoglio também incentivou isso na pregação. Por exemplo, em 2000, João Paulo II propôs que todas as dioceses fossem dedicadas à Virgem Maria. No dia 8 de dezembro, todo dia 8 de dezembro, dom Bergoglio veio à Villa 21. Naquele ano, telefonei para ele e disse: “escuta, chefe, o senhor sempre vem no dia 8 de dezembro. Mas agora João Paulo II está lhe pedindo para consagrar a diocese à Virgem? Para qual igreja está indo?" Pensei que estava indo a um importante santuário mariano em Buenos Aires. E ele me disse: "o que poderia ser melhor do que consagrar a cidade de Buenos Aires à Virgem de Caacupé, na Villa 21? O que é melhor, Pepe?" Fiquei feliz, não esperava uma resposta tão categórica. E a verdade é que ela realmente representava o que ele sentia, e também é uma lição para o resto da Igreja.

Mural com o Papa João Paulo II, o Papa Francisco e a Virgem de Luján, padroeira da Argentina

Como a Igreja pode seguir os passos de Jorge Mario Bergoglio, agora Francisco?

Para a Igreja de amanhã, acredito que precisamos de um Papa que saiba como se organizar. Jorge Mario Bergoglio, ou Francisco, nos deu horizontes e objetivos muito claros a serem alcançados: estar mais perto do Evangelho, mais perto de uma Igreja em missão, onde procuramos alcançar os outros em vez de olhar para o nosso próprio umbigo, como ele disse. Mas o que está faltando agora é alguém que complete tudo isso. Um Papa que possa levar adiante todos esses projetos que estavam no espírito e na pregação do nosso Papa Francisco. É por isso que acredito que o Papa que vier terá de ser capaz de organizar a esperança. Em suma, organizar tudo o que o Papa Francisco falou e pregou ao mundo.