Nicéia, atualidade de um Concílio

Um dia de estudo sobre o documento da Comissão Teológica Internacional "Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador" está em andamento na Pontifícia Universidade Urbaniana. Presentes o cardeal Víctor Manuel Fernández, presidente da Comissão Teológica Internacional, e seu secretário-geral, mons. Piero Coda.

Giovanni Zavatta – Vatican News

São muitas as perspectivas a partir das quais o dia de estudos organizado nesta terça-feira, 20 de maio, pela Pontifícia Universidade Urbaniana analisa o documento da Comissão Teológica Internacional "Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador", dedicado ao aniversário de 1.700 anos do Concílio Ecumênico de Niceia (325-2025). O texto, publicado em 3 de abril passado, tem dois objetivos: não apenas — como a própria Comissão afirma — enriquecer "com nova consciência a participação na vida litúrgica e a formação da inteligência e da experiência de fé do Povo de Deus", mas também estimular e orientar "o compromisso cultural e social dos cristãos nesta desafiadora virada de época".

Os participantes

Após a saudação do reitor da Urbaniana, Vincenzo Buonomo, a introdução da conferência é confiada ao cardeal presidente da Comissão Teológica Internacional, Víctor Manuel Fernández. Em seguida, os palestrantes tomam a palavra, começando por mons. Piero Coda, secretário-geral da mesma Comissão, que se concentra no significado ontológico e na "atualidade decisiva" do Símbolo Niceno. O professor Robin Darling Young ilustra como os sínodos, em sua essência dialógica, moldaram o ensinamento cristão e como essa característica foi explicitada em Nicéia. O bispo brasileiro Antônio Luiz Catelan Ferreira, ainda sobre o tema da sinodalidade, abordará as cartas de Eusébio de Nicomédia a Ário, enquanto o padre Philippe Vallin, membro da Comissão Teológica Internacional, abordará os desafios do Concílio Ecumênico de Nicéia sob a ótica da Teologia Fundamental, examinando em profundidade o aspecto da credibilidade soteriológica em nome de Jesus.

Abrindo a sessão da tarde, outro membro da Comissão, Padre Mario Ángel Flores Ramos, intitula sua palestra “A atualidade da teologia de Orígenes na cristologia de Nicéia”, argumentando sobre as perspectivas do desenvolvimento cristológico dos Padres da Igreja. Em seguida, a professora Marianne Schlosser apresenta a palestra “Ambrósio, Agostinho, Escolástica”, sobre a recepção do Credo Niceno entre os Padres latinos. O bispo Etienne Emmanuel Vëto se pergunta se é possível falar de uma teologia trinitária própria do Credo Niceno, enquanto o padre Karl-Heinz Menke argumenta sobre “Ário redivivo e os eventos atuais do Concílio de Nicéia”. Outro membro da Comissão Teológica Internacional, padre Gaby Alfred Hachem, encerra o dia de estudos tentando responder à pergunta: “Que caminhos ecumênicos a comemoração do Primeiro Concílio Ecumênico de Nicéia nos oferece e que implicações teológicas e pastorais para uma Igreja sinodal missionária?

Papa Francisco e Niceia

Em 28 de novembro de 2024, em seu discurso aos participantes da sessão plenária da Comissão Teológica Internacional, o Papa Francisco definiu o primeiro Concílio Ecumênico de Niceia como "um marco no caminho da Igreja e também de toda a humanidade, porque a fé em Jesus, o Filho de Deus feito carne por nós e para a nossa salvação, foi formulada e professada como luz que ilumina o sentido da realidade e o destino de toda a história". Ao afirmar que o Filho é da mesma substância que o Pai, de fato, o Concílio "destaca algo essencial: em Jesus", afirmou o saudoso Pontífice, "podemos conhecer o rosto de Deus e, ao mesmo tempo, também o rosto do homem, descobrindo-nos como filhos no Filho e irmãos entre nós. Uma fraternidade, enraizada em Cristo, que se torna para nós uma tarefa ética fundamental". Francisco, referindo-se ao documento que está sendo preparado pela Comissão, observou que ele «poderá ser valioso, durante o Ano Jubilar, para alimentar e aprofundar a fé dos fiéis e, partindo da figura de Jesus, oferecer também ideias e reflexões úteis para um novo paradigma cultural e social, inspirado justamente na humanidade de Cristo».