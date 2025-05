Evento é tradição no final do mês de maio, dedicado à Mãe de Jesus e reúne centenas de pessoas

Angelica Lima - Milícia da Imaculada

Maio é, por tradição, o mês mariano, dedicado à Mãe de Deus e nossa Mãe. A piedade popular tem por costume realizar a coroação de Nossa Senhora ao longo deste mês e, sobretudo, no seu encerramento, dia 31, quando se recorda, liturgicamente, a Visitação de Maria a Isabel.

Na Milícia da Imaculada a coroação de Nossa Senhora é uma tradição que todos os anos no final do mês de maio reúne centenas de pessoas que buscam homenagear a Mãe de Deus e nossa Mãe. E neste ano não será diferente. No dia 31 de maio, sábado, mais uma vez, os devotos de Nossa Senhora irão se reunir para homenagear a nossa Mãe com uma programação especial que está sendo preparada com muito carinho para este momento.

Milícia da Imaculada realiza festa de coroação de Nossa Senhora

A partir das 9h da manhã acontece a oração Terço Missionário. Às 10h30 haverá a celebração da Santa Missa, presidida pelo Frei Sebastião Benito Quaglio, seguida pela coroação. E para que a festa em homenagem à nossa Mãe seja ainda mais especial, haverá praça de alimentação das 7h às 15h.

Venha participar desta festa e traga a sua família para homenagear a nossa Mãe Imaculada!

A Milícia da Imaculada é uma Associação Pública de fiéis, internacional, de Direito Pontifício, fundada em 1917 por São Maximiliano Maria Kolbe. Presente na Grande São Paulo há 37 anos, a instituição acolhe por ano, em sua sede, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, SP milhares de pessoas vindas de várias partes do país para viver momentos de oração, espiritualidade e formação.

A Instituição mantém a Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão, que possui a Rede Imaculada de Comunicação, com emissoras de Rádio e TV, canal no Youtube, portal, além de 3 revistas impressas e perfis nas Mídias digitais.

Para conhecer mais sobre a Milícia da Imaculada, acesse https://www.miliciadaimaculada.org.br/