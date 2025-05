Lusofonias. ‘Laudato Si’, Encíclica do Papa Francisco, dez anos depois

Parece já longínquo aquele 24 de maio de 2015 em que o Papa Francisco publicou a ‘Laudato Si’, documento fantástico e inovador que fala da ecologia integral. O Papa, pela primeira vez na História, usa este conceito que diz que é preciso amar os pobres e respeitar a terra, a nossa casa comum. A razão é simples: tudo está interligado! Assim, a Igreja e o mundo celebram dez anos deste que é o documento papal mais lido, comentado, apoiado e, ao mesmo tempo, contestado.

Tony Neves, em Roma, para o Vatican News

O Papa Francisco quis, com este documento, influenciar a ONU, a política mundial e os movimentos ambientais e ecologistas. Pretendeu combater o negacionismo ambiental, usando dados científicos contra aqueles que, por interesse ou ideologia, continuam a dizer que as alterações climáticas são uma invenção contra quem quer acabar com as energias fósseis!

A ‘Vaticannews’ escreveu que a ‘Laudato Si’ é um documento fundamental para a consciência ecológica global, promovendo uma ecologia integral que coloca no centro o bem-estar do planeta e da humanidade. A ‘Plataforma Laudato Si’, iniciativa do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, chamou ‘profética’ a esta encíclica papal.

Para ajudar a divulgar este documento pontifício, foi realizado o documentário ‘A Carta’ (2022), visto por milhões de pessoas no mundo inteiro e que mostra o testemunho de quatro realidades onde as alterações climáticas fazem vítimas e exigem respostas urgentes. Também evoco aqui Sebastião Salgado, falecido a 23 de maio, (1944-2025) que deixa foto-reportagens fantásticas, como as que publica nos livros ‘Genesis’ e ‘Amazónia’.

O Papa Francisco voltaria à carga em 2023 com a Exortação ‘Laudate Deum’, sobre a crise climática, em que avalia o estado do mundo atual e o impacto da encíclica ‘Laudato Si’.

As Nações unidas decidiram organizar a COP 30 em plena Amazónia, na cidade de Belém do Pará, no Brasil. A COP (Conferência das Partes – das Nações Unidas sobre as alterações climáticas) é uma reunião mundial, com o objetivo de debater medidas para diminuir a emissão de gases do efeito estufa, encontrar soluções para problemas ambientais que afetam o planeta e negociar. Esta, a realizar-se de 10 a 25 de novembro, abordará questões importantes como a transição energética e o financiamento climático.

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) organizou o ‘Simpósio Internacional 10 Anos da Laudato Si’, que terá lugar de 27 a 29 de maio, de forma presencial, Zoom ou YouTube. Antes, houve, de 20 a 24 de maio, a reunião da Rede de Universidades para o Cuidado da Casa Comum (RUC). O Papa Leão XIV enviou uma vídeo-mensagem aos participantes deste II Encontro Sinodal de Reitores de Universidades para o Cuidado da Casa Comum que representaram universidades de todo o continente americano e da Península Ibérica e Reino Unido. Duzentas universidades tentam consolidar o compromisso universitário com o cuidado da Casa Comum, no ano em que o Brasil acolhe a COP 30. A anfitriã também foi a PUC-RJ. O tema foi “Dívida Ecológica e Esperança Pública”.

Na sua mensagem, o Papa lançou palavras de incentivo: ‘Sei que vão realizar um trabalho sinodal de discernimento como preparação para a COP30. Vão refletir juntos sobre uma possível remissão entre a dívida pública e a dívida ecológica, uma proposta que o Papa Francisco sugeriu na sua mensagem para a Jornada Mundial da Paz. Agradeço todos os vossos esforços e o vosso trabalho. Animo-vos para que continuem a ser construtores de pontes. Trabalhem por uma justiça ecológica, social e ambiental’.

O Cardeal Steiner, de Manaus, um dos convidados, agradeceu ao Papa Francisco ‘por nos ter ofertado essa pérola preciosa’ e lembrou que ‘a hora é de tomar decisões, a hora é de implementar, e essa deve ser uma exigência na COP 30’. Também a Conferência Episcopal de Moçambique, através da Comissão Episcopal de Justiça e Paz e o Departamento Social, lançou a primeira Semana “Laudato Si", com o tema: ‘Esperança para a Terra e Esperança para Humanidade’.

O Papa Leão XIV viveu no Peru largos anos e é muito sensível às questões ecológicas. Por isso, na passagem destes dez desafiantes anos da ‘Laudato Si’, é bom lembrar ao mundo que – como repetia tantas vezes o papa Francisco – estamos todos no mesmo barco a enfrentar a mesma tempestade. Ou nos salvamos juntos ou morremos todos afogados!. É urgente amar os pobres e proteger a Terra, nossa Casa Comum.

