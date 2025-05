Bispos maronitas pedem fim da guerra em Gaza e elogiam fim das sanções contra a Síria

Fiel reza no Santuário de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa

Reunidos na sua reunião mensal na sede patriarcal de Bkerke, os prelados libaneses lançaram um apelo pelo fim da guerra em Gaza, ao mesmo tempo que expressam satisfação pelo revogação das sanções contra a Síria, o que poderá favorecer o retorno dos refugiados da guerra civil às suas casas e a reconstrução do país.

Vatican News com Agência Fides

“Os bispos maronitas esperam e rezam pelo fim da guerra na Faixa de Gaza, com seu fardo de morte, fome, doenças e epidemias entre os civis, e apelam à comunidade internacional para que pressione todas as partes em conflito a encontrar soluções justas.”

O apelo consta da declaração publicada na quarta-feira, 21 de maio, ao final de encontro mensal dos prelados na sede patriarcal de Bkerke, presidido pelo cardeal Béchara Boutros Raï, Patriarca de Antioquia dos Maronitas, com a participação dos superiores gerais das Ordens monásticas maronitas.

Os bispos maronitas também expressaram sua alegria pela eleição do Papa Leão XIV: “Estendemos nossas felicitações a Sua Santidade o Papa Leão XIV por sua eleição ao trono de Pedro como líder da Igreja Católica.”

As lideranças da comunidade maronita afirmam acompanhar “com grande interesse a aceleração dos eventos políticos e diplomáticos no Oriente Médio e o possível impacto que estes podem ter no Líbano”. E acrescentam que, em sua opinião, o Líbano "se encontra diante de uma oportunidade única, que deve ser aproveitada, no caminho da segurança e das reformas". Neste sentido, convidam, os líderes do governo de Beirute "a adotar medidas firmes e decisivas, aguardadas por todos os libaneses, em relação à recuperação do Estado e de sua autoridade exclusiva em questões fundamentais e de vital importância".

Em relação à situação na Síria, os prelados maronitas expressam "satisfação com o levantamento das sanções financeiras e econômicas impostas ao país". "Isso - sublinham - terá um impacto positivo na segurança da Síria, na estabilidade e na unidade de seu povo, para que possa ter a capacidade de investimento necessária para garantir oportunidades de emprego e recuperação econômica". "Isso, por sua vez, aliviará o peso do deslocamento de sua população para os países vizinhos, em particular no Líbano, como um prelúdio para o retorno às suas casas e contribuindo para sua reconstrução e desenvolvimento".