Bispo auxiliar da Mãe de Deus em Moscou: impressionados com impulso do Papa pela paz

Em entrevista à mídia vaticana, dom Nikolaj Gennad'evič Dubinin, bispo auxiliar da Arquidiocese da Mãe de Deus em Moscou, fala sobre como a eleição do novo Papa foi vivida pela Igreja e pela sociedade. "Seu primeiro apelo à paz desarmada e desarmante foi impressionante, um conceito simples, mas penetrante. Isso gerou esperança"

Federico Piana – Vatican News

Na Rússia, muitos corações não ficaram indiferentes às palavras de paz de Leão XIV pronunciadas na Sacada central da Basílica de São Pedro na noite de sua eleição como Pontífice. "Seu apelo à paz desarmada e desarmante foi impressionante, um conceito simples, mas penetrante, que ele também repetiu em seus discursos sucessivos. Isso gerou esperança", revelou dom Nikolaj Gennad'evič Dubinin, bispo auxiliar da Arquidiocese da Mãe de Deus em Moscou. Outro conceito que também impressionou parte do imaginário russo foi: unidade. “O Papa - disse o bispo em conversa com a mídia vaticana - repetiu esta palavra oito vezes durante a homilia da celebração eucarística do início do seu ministério petrino. Uma exortação importante não só para a nossa Igreja, mas também para toda a sociedade.”

Grande conforto

Diálogo, solidariedade e missionariedade são outros conceitos-chave de Leão XIV que marcaram desde o início: “Em última análise, eles traçam uma linha de continuidade com o pontificado do Papa Francisco e isso nos dá grande conforto e novo impulso”. Um bálsamo que alivia as feridas de uma Igreja local drasticamente sentida pelo conflito e que continua a rezar incansavelmente pela cessação completa de todas as hostilidades. O bispo Dubinin enfatiza como a Igreja russa é super partes precisamente porque nas paróquias "há fiéis de diferentes nacionalidades, de diferentes origens culturais e pensamentos. Nesta situação, a Igreja compartilha com o povo toda a dor, todo o sofrimento. A impotência de não poder mudar diretamente os acontecimentos pesa sobre nós, mas confiamos na ação de Leão XIV assistido pelo Espírito Santo".

Homem de coração aberto

Quando o novo Papa foi eleito, grande parte da sociedade russa, mesmo aqueles distantes da Igreja, expressaram surpresa e admiração por um homem que imediatamente causou uma boa impressão: "É verdade - confirma o bispo auxiliar -, muitas pessoas me confidenciaram isso. Ficaram positivamente surpresas ao ver um Pontífice jovem, enérgico e humanamente muito simpático. Ele é percebido como um homem de coração aberto que também sabe como abrir o coração das pessoas. E isso é necessário para superar todos os medos da nossa sociedade." Um sinal tangível de esperança é a peregrinação que uma cópia do ícone da Salus Populi Romani está realizando a todas as paróquias da Rússia: “O quadro de Nossa Senhora foi um presente que o Papa Francisco quis nos dar depois que os bispos lhe pediram um sinal de consolo pelo fato de muitos fiéis não poderem vir a Roma como peregrinos para o Jubileu. No final do Ano Santo, o ícone será conservado na catedral de Moscou”.

Diálogo essencial

No âmbito do diálogo inter-religioso, dimensão essencial também para a construção da paz, há um acontecimento a registrar que dom Dubinin considera histórico: a tradução, por um grupo de muçulmanos, da encíclica Fratelli tutti dedicada à fraternidade e à amizade social. “Enquanto trabalhávamos na tradução do documento para o russo, soubemos com alegria e surpresa que os muçulmanos já o haviam feito antes de nós. A esse ponto, eles o imprimiram e nós o propusemos juntos. É a primeira vez em nossa história que algo assim acontece: aquele documento reacendeu o diálogo porque os muçulmanos perceberam que o conteúdo da encíclica é verdadeiramente dirigido a toda a humanidade”.