Jubileu das Irmandades, as sugestivas procissões da religiosidade popular

Neste domingo, as irmandades estarão presentes na Praça São Pedro para a missa de início do pontificado do Bispo de Roma.

Vatican News

Um triunfo da devoção popular, com uma história que remonta a séculos, deu vida a Roma na tarde deste sábado, 17 de maio, com duas procissões das Irmandades que também quiseram celebrar o seu Jubileu. Pelas ruas da capital, elas se encontraram no final no Circo Massimo, no coração da cidade. Um mosaico de tradições para uma fé popular enraizada na Itália, na Europa e em todo o mundo. “Carruagens” douradas, carregadores encapuzados, turistas e peregrinos atônitos com tanta emoção. Destacava-se o trono de Nossa Senhora da Esperança de Málaga, com cinco toneladas de peso e 270 homens para transportá-lo.

A primeira procissão partiu da Piazza Celimontana, atravessando o Celio, o Aventino e retornando pela Via Claudia ao ponto de partida. Esse foi o percurso seguido pelas irmandades provenientes de Portugal, Espanha, Itália e França. O segundo itinerário, o da chamada Grande Procissão, que contou com a participação de um maior número de fiéis, partiu de Largo Cavalieri di Colombo, passando por Viale delle Terme di Caracalla, Viale Aventino, Via del Circo Massimo e Via dell'Ara Massima di Ercole. Este cortejo era composto pelas oito irmandades mais importantes, que trouxeram suas estátuas, entre elas as duas de Málaga e Sevilha, pela primeira vez em Roma, que tornaram famosas as procissões da “Semana Santa” andaluza.

