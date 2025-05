Jubileu das Famílias 2025: Famílias Peregrinas da Esperança

A família, como “Igreja doméstica”, é o primeiro lugar da educação para a fé, para o amor e para o cuidado.

Entre os diversos eventos propostos para o Jubileu de 2025, celebrado sob o lema “Peregrinos da Esperança”, destaca-se o Jubileu das Famílias, que será realizado em Roma entre os dias 30 de maio e 1º de junho de 2025. Organizado pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, esse encontro especial tem por objetivo reunir famílias do mundo inteiro para celebrar a fé, renovar os laços espirituais e reafirmar o papel central da família cristã na construção de um mundo mais justo e solidário.

Esse evento não é apenas uma celebração pontual, mas parte de um caminho sinodal que a Igreja tem promovido nos últimos anos. Em sintonia com os ensinamentos do Papa Francisco, o Jubileu das Famílias representa uma oportunidade concreta de escuta, partilha e crescimento espiritual. Além das celebrações litúrgicas, está prevista uma programação que inclui momentos de catequese, testemunhos de vida, atividades para crianças e jovens, espaços de diálogo e reflexão sobre os desafios enfrentados pelas famílias no contexto atual.

A família, como “Igreja doméstica”, é o primeiro lugar da educação para a fé, para o amor e para o cuidado. No entanto, ela também tem sido duramente atingida por crises econômicas, desagregação cultural, precarização do trabalho e fragilidade das relações afetivas. Em resposta a essas dificuldades, a Igreja reafirma o valor da família como célula fundamental da sociedade e como espaço privilegiado para o florescimento da vida cristã.

Na exortação apostólica Amoris Laetitia, o Papa Francisco afirma com clareza: “A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja” (Amoris Laetitia, n. 1). Essa afirmação revela que a vida familiar não é algo separado da missão da Igreja, mas um reflexo do amor divino na história concreta das pessoas. Cada lar é chamado a ser sinal da ternura de Deus, espaço de acolhida, perdão, diálogo e generosidade.

O Papa também reconhece que nenhuma família é perfeita, e por isso a comunidade cristã é chamada a acompanhar, discernir e integrar com misericórdia cada realidade concreta. Ainda em Amoris Laetitia, ele escreve: “Não existe a família perfeita, mas não por isso devemos desanimar. O amor que nos une é mais forte do que as dificuldades que nos dividem” (Amoris Laetitia, n. 113). Essa visão realista e esperançosa do Papa é essencial para que as famílias não se sintam julgadas, mas acolhidas, encorajadas e acompanhadas em seu caminho de crescimento humano e espiritual.

O Jubileu das Famílias, nesse sentido, é um chamado para que os casais e seus filhos redescubram a beleza de viver a fé em comunhão, mesmo com as imperfeições e os desafios do cotidiano. Em um mundo marcado pelo individualismo, pelo relativismo e pela cultura do descarte, a família se apresenta como uma escola de humanidade, onde se aprende a partilhar, a perdoar, a amar sem medida.

Além disso, o evento traz uma dimensão profética e missionária. As famílias que participarão do Jubileu em Roma tornam-se “peregrinas da esperança”, não apenas no sentido físico, mas espiritual e simbólico: são chamadas a testemunhar que é possível viver o amor cristão em meio às tribulações do tempo presente. Ao retornarem para suas comunidades, essas famílias se tornam portadoras de uma mensagem de fé e renovação, inspirando outras a também viverem com alegria a vocação familiar.

O Jubileu das Famílias 2025 é mais do que um evento eclesial; é um gesto profético da Igreja que deseja, com esperança, renovar o compromisso com as famílias do mundo. Em cada lar, há um espaço sagrado onde Deus deseja habitar. Em cada relação familiar, por mais frágil que seja, há a possibilidade de cura, reconciliação e amor verdadeiro. Que este jubileu seja, para todas as famílias, uma oportunidade de recomeço e de aprofundamento na fé.