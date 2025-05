Rondônia: 3 mil jovens da Arquidiocese de Porto Velho realizam peregrinação histórica

A Arquidiocese de Porto Velho viveu um dos momentos mais significativos da sua história. A "Peregrinação das Juventudes" no último domingo, 4 de maio, reuniu quase 3 mil jovens de diversas cidades, comunidades e expressões juvenis, marcando o fechamento da Porta Santa na Catedral Sagrado Coração de Jesus, concluindo o Ano Jubilar dos 100 anos da Igreja Particular de Porto Velho.

A concentração teve início às 7 da manhã na Capela Santo Antônio, onde os jovens começaram a se reunir em clima de oração, animação e expectativa. De lá, seguiram em caminhada por quase 9km até a Catedral. A peregrinação foi um verdadeiro marco para a Igreja Católica na Amazônia, reunindo grupos de diferentes expressões da juventude católica, todos movidos pelo desejo comum de testemunhar a fé, celebrar a unidade e renovar o compromisso com a missão evangelizadora.

Além da juventude da capital, vieram caravanas de diversas cidades e distritos da Arquidiocese, como Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Monte Negro, Rio Crespo, Cujubim, Machadinho do Oeste e Cacaulândia, além de comunidades rurais e ribeirinhas. Essa presença diversa e numerosa refletiu a vitalidade e a força de uma juventude que caminha junto, apesar das distâncias, unida pelo amor a Cristo e à Igreja.

O que se viu foi muito mais que uma caminhada: foi uma verdadeira manifestação pública da fé e da esperança da juventude amazônica. Jovens com o rosto alegre, os pés firmes no chão e o coração voltado ao céu fizeram da peregrinação um momento histórico, demonstrando que são parte viva e essencial da Igreja. Em cada passo, um testemunho. Em cada canto, um grito de fé. Em cada gesto, a certeza de que Cristo é a razão do caminho.

Na chegada à Catedral, a emoção tomou conta da celebração que marcou o fechamento da Porta Santa. A Santa Missa foi presidida por Dom Roque Paloschi, arcebispo de Porto Velho, que dirigiu aos jovens palavras de ânimo, esperança e envio, inspirando-se na exortação apostólica Christus Vivit do Papa Francisco:

Dom Roque reforçou que essa peregrinação não foi apenas um gesto simbólico, mas um verdadeiro passo de fé e conversão:

“Caminhar rumo à Porta Santa é dizer com os pés e com o coração: ‘Senhor, eu confio em vós’. A Porta se fecha, mas o coração permanece aberto.”

Ao longo do Ano Jubilar, iniciado em 1º de maio de 2024, milhares de fiéis atravessaram a Porta Santa como sinal de conversão e renovação espiritual. O gesto de encerramento, protagonizado pela juventude, foi também um envio missionário: um chamado a manter os corações abertos para amar, perdoar e servir.

Dom Roque exortou os jovens a viverem com coragem, ousadia e criatividade, reafirmando que eles são o presente da Igreja:

“Vocês não são o futuro distante da Igreja — vocês são o seu presente vibrante, criativo e comprometido. Não aceitem vidas pequenas, sem paixão, sem horizonte. Sonhem grandes coisas!”

Colaboração: Arquidiocese de Porto Velho/RO