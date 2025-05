A Inteligência Artificial como desafio global para a Igreja

O futuro da IA está nas nossas mãos. Ao compreendermos o seu potencial e os seus limites, podemos moldá-la para construir um mundo justo, equitativo e sustentável.

Dom Oriolo - Bispo da Igreja Particular de Leopoldina MG

A Inteligência Artificial (IA) já faz parte do nosso dia a dia de forma discreta, mas impactante. Ela está transformando a forma como vivemos, oferecendo soluções inovadoras para desafios globais. Está revolucionando a forma como trabalhamos, automatizando tarefas repetitivas e otimizando processos complexos. O futuro da IA está nas nossas mãos. Ao compreendermos o seu potencial e os seus limites, podemos moldá-la para construir um mundo justo, equitativo e sustentável.

Em 8 de maio de 2025, a Praça de São Pedro estava tomada por uma multidão ansiosa, cujas mãos seguravam uma infinidade de dispositivos tecnológicos direcionados à varanda da basílica. A atenção não se limitava somente àquelas pessoas, mas o mundo inteiro estava colado aos meios de comunicação, aguardando com a mesma intensidade o anúncio do novo papa. A fumaça branca, surgiu da chaminé da Capela Sistina, um sinal simples que ecoou através de ondas de rádios, telas de televisão e feeds de notícias on-line, capturando a atenção global. O cardeal Dominique Mamberti, com a solenidade que a ocasião exigia, surgiu na sacada e sua voz reverberou pela praça, transmitida também para milhões e milhões de fiéis ao redor do mundo: “Habemus papam!”

Em seguida, mencionou o nome do cardeal Robert Francis Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV. Um nome papal não utilizado por séculos. O cardeal, agora Leão XIV, inicia seu pontificado, envolto em mistério e com a atenção do mundo voltada para cada momento de seus passos e de suas palavras. No primeiro encontro com os cardeais, o pontífice justificou a escolha do nome “Leão”, referindo-se ao papa Leão XIII, quando escreveu a histórica encíclica Rerum Novarum, abordando a questão social, no contexto da primeira grande revolução industrial. Esse documento de 1891 é considerado, o documento fundador da doutrina social da Igreja. Nele, o papa defendeu o direito dos trabalhadores, condições dignas de trabalho, salário justo e organização sindical – algo inédito, até então, em posicionamento do Vaticano. Afirmou Leão XIV: “Hoje, a Igreja oferece a todos a riqueza de sua doutrina social para responder a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho”.

Porém, o papa não deixou de expressar sua apreensão quanto à IA instrumentalizar as relações humanas, confiando-as a trocas frias e calculadas por algoritmos. Ele enfatizou que essa tendência representa um ataque ao cerne da nossa humanidade, que muitas vezes enfraquece o espirito de solidariedade, essencial para a construção de uma sociedade justa e fraterna, fundamentada num comprometimento humano genuíno e empático. A IA é algo sui generis, mas traz desafios para a sociedade humana.

No quarto dia do seu pontificado, dia 12 de maio, o papa, reunido com os profissionais da imprensa que acompanharam o sepultamento do papa Francisco, as reuniões antes do Conclave, o Conclave e os primeiros momentos do seu pontificado, fez um apelo para que a comunicação promova a paz, a verdade e a responsabilidade, diante do avanço da IA. Afirmou que é um tema central para os tempos atuais. Ele reconheceu o “imenso potencial” da tecnologia, mas ressaltou que seu uso exige responsabilidade e discernimento. É preciso garantir que a IA seja usada para o bem de todos, em benefício de toda a humanidade.

Assim sendo, Leão XIII defendeu os direitos dos trabalhadores, em um contexto de mudanças sociais e econômicas e Leão XIV se propõe a guiar a Igreja na defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho, na era da IA. O apelo de Leão XIV por uma comunicação que promova a paz, a verdade e a responsabilidade, diante do avanço da IA, ressoa como um chamado à ação para todos os setores da sociedade contemporânea.

Acolhendo o sucessor de Pedro, assumamos com ele a riqueza da doutrina social da Igreja e contribuamos para que o evangelho ecoe em todo mundo por meio dos recursos tecnológicos modernos e da IA, a fim de que o reinado de Deus se estabeleça na humanidade e homens e mulheres, em Cristo, encontrem sentido para suas vidas.