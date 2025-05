Diretor das POM Indonésia: justiça social, parte da missão, inspirando-nos no Papa Leão

"Vemos que o Papa Leão XIV, inspirado por seu predecessor Leão XIII, o Papa da 'Rerum novarum', colocou o tema da justiça social entre os temas centrais de sua visão e ação. Isso pode ser de auxílio e útil para nós também": diz o diretor das POM na Indonésia, Pe. Alfonsus Widhiwiryawan, frisando que o Papa observou que "na mudança de época que vivemos, a Santa Sé não pode deixar de fazer ouvir a sua voz face aos numerosos desequilíbrios e injustiças que conduzem a condições de trabalho indignas

"A justiça social é hoje um dos temas centrais para uma grande nação como a Indonésia, uma nação emergente no cenário internacional. É também um tema crucial para a missão da Igreja na Indonésia. E vemos que o Papa Leão XIV, inspirado por seu predecessor Leão XIII, o Papa da 'Rerum novarum', colocou o tema da justiça social entre os temas centrais de sua visão e ação. Isso pode ser de auxílio e útil para nós também": é o que afirma o Pe. Alfonsus Widhiwiryawan Sx, missionário xaveriano originário de Java e diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM) no país asiático.

Leão XIV: “para buscar a paz é preciso praticar a justiça”

O padre Alfonsus recorda o discurso do Papa Leão que, falando ao Corpo Diplomático, afirmou que “para buscar a paz é preciso praticar a justiça”. E, referindo-se a Leão XIII, o Papa observou então que "na mudança de época que vivemos, a Santa Sé não pode deixar de fazer ouvir a sua voz face aos numerosos desequilíbrios e injustiças que conduzem, entre outras coisas, a condições de trabalho indignas e a sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas. É também necessário trabalhar para remediar as disparidades globais, nas quais a opulência e a indigência traçam sulcos profundos entre continentes, países e até mesmo no seio das sociedades".

Chamados à unidade na diversidade também na Igreja

“Essa necessidade é sentida na Indonésia, uma nação com regiões, culturas, situações religiosas e contextos muito diferentes: o perigo é a fragmentação também no nível eclesial”, observa. “É por isso que o nosso lema nacional é ‘unidade na diversidade’ e somos chamados a praticá-lo todos os dias também na Igreja”, observa o diretor das POM. "A justiça social - lembra ele - também é um dos princípios da Pancasila", a carta de cinco princípios que é a base da nação indonésia, e é um tema ao qual as organizações muçulmanas também são sensíveis".

Justiça para os pobres e compromisso com o Evangelho

O tema é sentido pelos bispos indonésios: por exemplo, os bispos da região de Flores, em sua mensagem para a Quaresma de 2025, lançaram um apelo conjunto por "justiça para os pobres e um compromisso renovado com os valores do Evangelho". Expressando preocupação com o desenvolvimento de projetos geotérmicos na região, os bispos alertaram que "a exploração irresponsável prejudica o meio ambiente, a segurança alimentar, o equilíbrio social e a sustentabilidade cultural". A questão da "desnutrição crônica que continua afetando muitas crianças pequeninas" não passou despercebida: os bispos pediram uma resposta coordenada, destacando que "não é simplesmente um problema de saúde, mas uma questão de justiça". “Toda criança merece nutrição, amor e dignidade”, escreveram eles, pedindo apoio direcionado às famílias vulneráveis ​​e programas sólidos de educação nutricional.

Estimular crescimento econômico e combater desemprego

É justamente nessa frente que está em andamento na Indonésia um debate sobre a política econômica do novo presidente Prabowo Subianto que - cumprindo suas promessas eleitorais - iniciou um programa caro para apoiar cantinas escolares e lançou um "plano de eficiência orçamentária". O plano gerou protestos contra cortes de empregos e a suspensão de bolsas de estudo até 2025. Padre Alfonsus Widhiwiryawan observa: "Em vez de usar recursos públicos para medidas de bem-estar social - que geram consenso fácil - o governo é chamado a pensar e implementar medidas que estimulem o crescimento econômico, combatam o desemprego e induzam desenvolvimento e trabalho reais".

O Papa Francisco na Indonésia e o tema da “Justiça social”

"Justiça social" foi o tema principal do primeiro discurso do Papa Francisco durante sua viagem à Indonésia em 4 de setembro de 2024, no palácio presidencial em Jacarta, diante do presidente em fim de mandato, Joko Widodo, e do presidente eleito, Prabowo Subianto. O Papa Francisco pediu "um compromisso verdadeiro e prospectivo" para alcançar a justiça social, para que uma parte substancial da humanidade não fique "à margem, sem uma existência digna e sem qualquer defesa contra graves desequilíbrios sociais que desencadeiam conflitos agudos", disse ele.

Igreja chamada a se engajar ativamente na justiça social

"Em uma sociedade em rápida transformação - conclui o diretor das POM - a Igreja católica indonésia é chamada a entender e expandir sua missão, refletindo e se engajando ativamente na justiça social".

(com Fides)