Jerusalém em chamas: o pedido de ajuda das comunidades católicas

Os incêndios em Israel afetaram gravemente os trapistas de Latrun e a Comunidade das Beatitudes de Emaús-Nicópolis. Embora os edifícios religiosos tenham sido poupados, alguns monges e moradores locais perderam as casas, assim como as fazendas do mosteiro foram completamente queimadas.

Karol Darmoros - Vatican News

“Perdemos todas edifícios anexos, o alojamento do nosso superior principal e o pavilhão do casal ortodoxo que fazia trabalho ecumênico há muitos anos. O pavilhão queimou em meia hora, felizmente a oficina de ícones foi poupada.” Essa é a dramática realidade dos incêndios que assolam Jerusalém, conforme relatado pela Irmã Eliana Kuryło à mídia do Vaticano. Os incêndios que se alastraram nos últimos dias, alimentados por altas temperaturas e ventos fortes, fizeram com que as chamas se espalhassem imediatamente. Os bombeiros tiveram que evacuar os moradores locais e as comunidades religiosas, incluindo os irmãos trapistas que haviam se refugiado em Abu Ghosh, com os beneditinos e as irmãs de São José.

Os efeitos dos incêndios na Terra Santa

A Comunidade das Beatitudes de Emaús-Nicópolis foi particularmente afetada. Vários monges, depois de ajudarem a brigada de incêndio a conter o fogo, voltaram para seu mosteiro. “Tivemos muita sorte”, explica Ir. Eliana Kuryło, ”porque ao lado do terraço envolto em chamas há uma biblioteca. Se o fogo tivesse penetrado ali, todos nós teríamos morrido”. No entanto, a ameaça ainda não parece ter acabado, e os bombeiros ainda estão combatendo as chamas.

Leia também 01/05/2025 Oriente Médio: 7 mil pessoas evacuadas devido a incêndios nos arredores de Jerusalém Foi declarado estado de emergência devido ao que, de acordo com o comandante dos bombeiros, poderia ser considerado o “maior” incêndio já registrado em Israel. As chamas ameaçam ...

Ruínas, oração e esperança

Nesta sexta-feira (02/05), na Igreja de Latrun, uma missa de ação de graças foi celebrada pela salvação do mosteiro e do santuário em Nicópolis. E embora uma parte significativa das dependências do mosteiro tenha sido queimada, os irmãos trapistas garantiram que, com o apoio de amigos, eles escreverão uma nova página na história desse lugar sagrado. “O fogo queimou cerca de 24 hectares de terra. Nessa área, há dois mosteiros pertencentes à Igreja Católica na Terra Santa: o mosteiro trapista de Latrun e a Comunidade das Beatitudes de Emaús-Nicópolis. Os bombeiros chegaram imediatamente, fizeram um ótimo trabalho, ajudaram a apagar o fogo, mas tememos que ele volte, pois está quente e sopra um vento forte”, relata o bispo William Shomali. O vigário geral do Patriarcado Latino de Jerusalém, juntamente com os bispos Marcuzzo e Hilary, visitou as áreas danificadas. “Agradecemos ao Senhor pelo fato de essas duas comunidades estarem agora seguras. Viemos aqui com os bispos do Patriarcado Latino para conhecer as necessidades. Há perdas, mas, graças a Deus, as pessoas foram salvas”, acrescentou o bispo Shomali.

Ainda existe preocupação com o calor e ventos fortes

A gratidão e o pedido de ajuda

As freiras de Emaús-Nicópolis também não se esquecem da solidariedade que experimentaram, apesar do drama. “Fomos contatadas por um rabino do kibutz reformado de Gezer, que fica a 7 quilômetros de distância. Ele disse que, se fosse necessário, poderíamos ficar com eles. Fomos até lá e passamos a noite”, disse a Irmã Eliana com gratidão, que agora apela aos fiéis para que rezem e apoiem a reconstrução da área monástica destruída. “Se alguém quiser nos ajudar financeiramente, pode encontrar informações no site da Emaús-Nicópolis, ou seja, no www.emmaus-nicopolis.org. Não temos eletricidade, tudo está queimado e a água acabou de voltar”.

Emaús-Nicópolis é um lugar sagrado cuidado pela Comunidade das Beatitudes desde 1993. É uma comunidade católica e carismática fundada na França em 1973. Ela é composta por leigos, sacerdotes, famílias, irmãs e irmãos religiosos.