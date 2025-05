A herança do Papa Francisco

A morte do Papa Francisco representa mais do que uma despedida. É o encerramento de uma era que desafiou a tradição sem abandoná-la, que procurou resgatar quem havia se afastado da fé. Ele foi, acima de tudo um papa humano, próximo e autêntico.

Padre Lício de Araujo Vale Diocese São Miguel Paulista - SP

Com o Papa Francisco, a palavra "misericórdia" ganhou força. Ele insistiu que a Igreja não deveria apontar erros mas acolher. Enfrentou temas difíceis com coragem: abusos sexuais, migração, meio ambiente, desigualdade. Publicou encíclicas que desafiaram o poder econômico dominante e chamou os fiéis a assumirem responsabilidades sociais concretas. O legado que ele deixa vai muito além das palavras: trata-se de uma transformação profunda em temas sociais, eclesiais e ambientais, com impactos duradouros.

Gostaria de lembrar alguns temas que me parecem importantes no seu pontificado.

A Igreja em Saída

Um dos conceitos centrais do pontificado de Francisco é o tema da "Igreja em saída", apresentado na exortação apostólica Evangelii Gaudium" (2013). Ele convoca a Igreja a sair de si mesma, ir às periferias e estar próxima dos que sofrem. Para Francisco, a Igreja não pode ser autoreferencial; deve ser missionária, acolhedora e misericordiosa.

O compromisso com os pobres

A opção preferencial pelos pobres é revitalizada com força e constância.

Durante o seu pontificado, Francisco enfatizou com palavras e gestos que os pobres não devem ser apenas objeto de caridade, mas protagonistas da sua própria história. Em 2016, insitiuiu o Dia Mundial dos Pobres, celebrado anualmente como um apelo à solidariedade e à ação concreta dos cristãos.

A sinodalidade

Francisco também buscou reformar a própria estrutura eclesial. Ele deu ênfase na sinodalidade, ou seja , na escuta e participação de todos os membros da Igreja - leigos, religiosos, bispos - nos processos decisórios. O Sínodo da Sinodalidade (2021-2024) representa um dos eventos mais emblemáticos da eclesiologia de Francisco, com ampla escuta e repercussão em todo mundo católico.

O cuidado da Casa Comum

Um dos legados mais inovadores de Franciso é a sua contribuição à ecologia integral, expressa na encíclica Laudato Si (2015). O documento não é apenas uma defesa ao meio ambiente, mas um chamado a uma conversão ecológica, articulando justiça social e o cuidado com o planeta

Em 2023, Francisco reforçou esse compromisso com a exortação apostólica Laudate Deum, que retoma os apelos da Laudato Si e desafia os lideres mundiais a agirem com urgência diante da crise climática.

Dialogo inter-religioso e construção da paz

Francisco também se destacou pelo compromisso com o diálogo inter-religioso. Um marco importante foi sua visita aos Emirados Árabes Unidos em 2019, onde assinou com o grande imã de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, o Documento sobre A Fraternidade Humana, em defesa da paz, do respeito mútuo e da convivência entre as religiões. Suas viagens a países como o Iraque, Marrocos e Bahrein evidenciam essa diplomacia espiritual, baseada na escuta, no respeito e na promoção da dignidade humana.

Uma visão mais pastoral que doutrinária

Outro traço distintivo do Papa Francisco foi sua abordagem pastoral. Ele buscou acolher antes de condenar, compreender antes de julgar. Isso se manifesta, por exemplo, em sua postura diante das pessoas LGBTQI, dos divorciados recasados e outras situações consideradas "irregulares" pela tradição católica. Francisco introduziu uma nova linguagem e atitude, marcada pela misericórdia.

A exortação Apostólica Amoris Laetitia (2016), resultado do Sínodo sobre a Família abre espaço para discernimentos pastorais nos casos complexos, valorizando a consciência individual e o acompanhamento espiritual.

Essa abordagem gerou tensões com setores mais conservadores que o acusavam de ambiguidade doutrinal. No entanto, Francisco defendia que a fé não é uma ideologia nem um conjunto de normas rígidas, mas uma experiência viva de encontro com Deus e com o próximo.

Essas tensões revelam que sua herança não é unanimidade, mas também que ele representa um ponto de inflexão na história da Igreja.

O legado do Papa Francisco é multiplo, complexo e profundamente humano. Ele revitalizou a centralidade do Evangelho como boa nova para os pobres, os marginalizados e a criação. seu pontificado marcou um retorno às origens da fé cristã, com uma linguagem contemporânea, próxima e profética.

Seus gestos e palavras ressoaram como convite à conversão - não apenas moral ou doutrinal, mas existencial. Convidou a Igreja a ser menos rígida e mais compassiva, menos preocupada com estruturas e mais atenta às pessoas.

A história julgará o impacto duradouro de suas reformas, mas já é possivel afirmar que Francisco deixou como herança uma nova forma de ser Igreja no mundo: mais sinodal, mais ecológica, mais aberta, mais fiel ao Evangelho.