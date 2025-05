As celebrações dos 400 anos da Congregação da Missão em Paris

O jubileu da congregação fundada por São Vicente de Paulo foi celebrado nesta quinta-feira, 1º de maio, com a presença de mais de 20 bispos e 150 confrades. O evento foi realizado na "Maison Mère", o coração espiritual da missão vicentina, com um momento especial em recordação ao Papa Francisco, falecido em 21 de abril.

Na manhã desta quinta-feira, 1º de maio, na Igreja de Santo Eustáquio e diante de numerosos fiéis e membros da Família Vicentina da França, o bispo auxiliar de Paris, dom Emmanuel Tois, presidiu a solene concelebração eucarística que marcou o encerramento das celebrações em Paris pelo 4º centenário da fundação da Congregação da Missão, instituída por São Vicente de Paulo em 1625. Concelebraram com o bispo mais de 20 arcebispos e bispos, e 150 missionários vicentinos de diferentes países.

“Foi um tempo de graça. Este aniversário não é apenas uma lembrança, é um impulso. Ele nos lembra de quem somos e para onde queremos ir”, disse o Pe. Tomaž Mavrič, superior-geral da Congregação ao final da missa.

A celebração de encerramento foi precedida por três dias de preparação: um dia de formação para os confrades bispos, que terminou com a celebração das Vésperas na Catedral de Notre Dame em Paris; a celebração eucarística na Capela da Rue du Bac, local das aparições da Virgem Maria a Catarina Labouré, ao final da qual o relicário com o coração de São Vicente foi transferido em procissão para a Casa Mãe dos Missionários Vicentinos na Rue de Sèvres; um dia em Gannes-Folleville, o local da primeira pregação da missão, onde os missionários celebraram a Eucaristia e o Rito da Penitência no local onde Vicente de Paulo falou às pessoas pobres do campo sobre a Confissão Geral, e um dia de formação no qual os missionários refletiram sobre a importância de revitalizar o carisma e a espiritualidade vicentina no contexto atual.

O relicário com o coração de São Vicente de Paulo (Congregazione della Missione)

A lembrança do Papa Francisco

Um dos momentos mais emocionantes da celebração foi a lembrança do Papa Francisco que, em dezembro do ano passado, enviou uma mensagem ao superior-geral da Congregação, Padre Tomaž Mavrič, na qual expressou proximidade com a Família Vicentina e o desejo de que este aniversário fosse uma oportunidade para renovar o compromisso missionário.

"Rezo para que este aniversário significativo seja uma ocasião de grande alegria e de renovada fidelidade ao conceito de discipulado missionário, fundado na imitação do amor preferencial de Cristo pelos pobres", disse Francisco em carta que hoje ressoa com os quase 3 mil membros da Congregação da Missão, que continuam a evangelizar e a servir os mais pobres em 100 países.

Sobre esse ponto, o Pe. Tomaž Mavrič — que, assim como o Papa Francisco, tem nacionalidade argentina — disse que a Congregação da Missão “vive o legado do Papa Francisco com profunda gratidão e compromisso renovado. Sua vida e ministério têm sido uma fonte constante de inspiração, especialmente para aqueles de nós que seguem os passos de São Vicente de Paulo”. Na carta pelo aniversário e durante todo o pontificado, o Papa Francisco "nos lembrou claramente que os pobres devem estar sempre no centro da vida cristã”.

Sacerdotes celebram na casa-mãe, ao lado do túmulo de São Vicente de Paulo (Congregazione della Missione)

Legado de São Vicente continua transformando vidas

Fundada por São Vicente de Paulo em 1625, a Congregação da Missão nasceu para evangelizar os pobres e formar sacerdotes comprometidos com a caridade e a justiça.

São Vicente percebeu que o atendimento aos mais necessitados exigia uma estrutura bem organizada, o que o levou, em 1617, a fundar as Damas da Caridade, hoje a Associação Internacional de Caridade (AIC) e, em 1633, juntamente com Santa Luísa de Marillac, a fundar as Filhas da Caridade, a mesma congregação à qual pertencia Santa Catarina Labouré, a vidente da Virgem Maria que recebeu a revelação da Medalha Milagrosa em 1830. Essa congregação feminina é “revolucionária”, nas palavras do Papa Francisco, por romper com a tradição do claustro e levar seu trabalho diretamente às ruas para ajudar os pobres e doentes.

Desde a fundação, a Congregação da Missão manteve o compromisso com os mais necessitados, trabalho que hoje se manifesta em iniciativas como a Aliança Famvin com os sem-teto, da qual faz parte a campanha “13 Casas”, inspirada no mesmo espírito que levou São Vicente a construir casas para os pobres em 1643.

Com esses 400 anos, a Congregação da Missão reafirma o compromisso com o Evangelho e o serviço aos pobres, inspirado na visão de São Vicente de Paulo.

As celebrações foram acompanhadas via streaming por milhares de fiéis e membros da família vicentina em todo o mundo, conectados pela mesma espiritualidade.