Rrofessora Isabel Capeloa Gil, Reitora da Universidade Católica Portuguesa e Presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas (FIUC)

SUMMA celebra centenário da FIUC e homenageia legado do Papa Francisco

Foi nesta terça-feira (29/04) inaugurada em Roma, na Galeria do IPSAR, a exposição SUMMA (Scientia Universitas Mundus Magistri Alumni), uma iniciativa promovida pela Federação Internacional das Universidades Católicas (FIUC), atualmente presidida por Isabel Capeloa Gil, Reitora da Universidade Católica Portuguesa. Integra as celebrações do centenário da FIUC, fundação que ao longo deste século tem promovido o diálogo entre fé, saber e sociedade.

Por Constança Vieira – Vatican News Mais que um percurso histórico linear, SUMMA propõe uma reflexão sobre o espírito que define a universidade como instituição milenar. A exposição destaca o papel da Igreja na criação e evolução das universidades, realçando os valores de dignidade, autonomia, integridade e pensamento crítico que ainda hoje moldam o ensino superior. Com a curadoria de Luísa Leal de Faria e Paulo Campos Pinto, e o apoio do reitor do IPSAR, Monsenhor Agostinho Borges, reúne peças cedidas pela Biblioteca Apostólica Vaticana, pelo Dicastério para a Cultura e a Educação do Vaticano e pela Fundação Sidival Fila. A obra de abertura, Metafora Bianco 12 (2025), do artista Sidival Fila, simboliza a universidade como tela em branco — um espaço de tradição, mas também de constante reinvenção. Exposição SUMMA destaca o papel da Igreja na criação e evolução das universidades ... A exposição ganha um significado especial num momento de transição para a Igreja, surgindo como um tributo ao legado do Papa Francisco. Como recorda a organização, o Santo Padre sempre defendeu que as universidades católicas têm uma responsabilidade que ultrapassa o indivíduo, devendo contribuir para um mundo mais informado, ético e inclusivo — um desafio ainda mais relevante na era da Inteligência Artificial. Em entrevista ao Vatican News, a professora Isabel Capeloa Gil falou da Federação Internacional das Universidades Católicas (FIUC) e da Exposição da iniciativa SUMMA, inaugurada a 29 de abril de 2025, no Instituto Português de Santo António, em Roma. Oiça aqui a entrevista a Prof. Isabel C. Gil, e partilhe Aberta ao público até o final de julho, SUMMA convida os visitantes a revisitar as raízes das universidades e a refletir sobre o seu papel essencial num futuro global cada vez mais incerto.