Evangelho de 26 de maio

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 15,26-16,4

Quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, ele dará testemunho de mim, disse Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

De agora em diante até o dia de Pentecoste, o Evangelho nos falará do Espírito Santo. O Espírito Divino guia a Igreja: Faz ver as coisas a partir do alto, inspira palavras a serem ditas, inflama o coração dos missionários e conduz a Igreja à verdade inteira. Ele é a nossa força, é a segurança e a alegria dos perseguidos, a inspiração dos santos, a origem dos carismas. O Espírito Santo atua na Igreja renovando-a sempre! Vinde Espírito Santo e renovai a face da terra!