Evangelho de 23 de maio

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 15,12-17

Este é o meu mandamento: Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Este é o mandamento novo de Jesus. O céu inteiro o vive desde sempre e Jesus trouxe-o para nós. Onde é colocado em prática atrai a presença de Jesus. Ele disse: onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, no meu amor, estou ali no meio deles. Esse mandamento vivido transforma tudo: Gera alegria, paz, serenidade, amabilidade, bondade, mansidão, domínio de si, espirito de doação, serviço fraterno, entusiasmo. Em síntese: o amai-vos uns aos outros é o segredo da vida humana e eu diria: é o segredo do próprio Deus!