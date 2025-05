Evangelho de 22 de maio

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 15,9-11

Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, disse Jesus. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A alegria é a assinatura de Deus. A alegria plena, serena no rosto de uma pessoa é o sinal inequívoco do toque de Deus naquela alma. Onde chega Deus as portas da alegria são escancaradas. Como faço para saber se alguém traz consigo o Senhor Deus? Há um sinal visível: Se ao encontrar essa pessoa ela me transmite alegria! Jesus deixou claro que a alegria plena está ligada diretamente à vivência do amor. Hoje celebramos uma santa muito amada pelo nosso povo. Santa Rita de Cássia: Rogai por nós.