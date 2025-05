Evangelho de 21 de maio

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 15,1-8

Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos e meu Pai é o agricultor, disse Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Nossa maior ameaça não vem de fora: O pior perigo emerge quando falta o amor fraterno entre nós, na comunidade e ao faltar à unidade com toda a Igreja, que tem no Papa o vigário de Cristo na terra. Posso fazer tudo certinho – segundo os meus critérios – mas, se não estou em comunhão com a Igreja, sou como um ramo cortado, ao qual não chega a seiva divina.