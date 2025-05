Evangelho de 20 de maio

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 14,27-31

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o mundo.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus nos deixou a sua paz. A paz é uma forte indicação da presença de Jesus Ressuscitado no meio da comunidade. De fato, no dia da ressurreição, no primeiro encontro com os seus discípulos, o Ressuscitado deseja-lhes a paz. O Ressuscitado nos propõe a paz justamente logo depois dele ter sido vítima de violência. Nós, seus discípulos, optamos sempre pela paz, mesmo quando tudo e todos parecem optar pelo contrário; optamos pela paz, mesmo quando a violência bate à nossa porta.