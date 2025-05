Evangelho de 19 de maio

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 14,21-26.

Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada, disse Jesus.

Como viver esse evangelho no dia de hoje?

Jesus nos assegura que ele o Pai fazem morada em quem guarda a sua Palavra. A presença de Deus no coração nos ajudará a descobrir e realizar neste mundo os planos que a Providencia nos tenha atribuído. O Espírito Santo sugerirá em nosso coração iniciativas nobres e nos tornaremos autênticos discípulos de Cristo. Se tivermos esta intimidade com Deus Trindade chegaremos a ser bons filhos seus e nos sentiremos seus amigos em todos os lugares e momentos: na rua, no meio do trabalho quotidiano, na vida familiar, sempre.