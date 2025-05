Evangelho de 16 de maio

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 14,1-6.

Não se perturbe o vosso coração, disse Jesus. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vós e então voltarei e vos levarei comigo.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Um padre me contou que a cada tanto, na oração, ele faz silêncio diante de Jesus Eucaristia e se projeta no futuro, imaginando-se daqui a cem anos e de lá para cá, distante da vida de hoje, ele volta seu olhar analisando as coisas: O seu modo de se relacionar com as pessoas no dia de hoje, os seus apegos, as suas misérias e encrencas, os seus pecados, mas também a sua vida de doação na comunidade, na família, de amor ao próximo... Faça você também a experiência de projetar-se no futuro.