Evangelho de 14 de maio

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 15,9-17

Lá na última ceia Jesus, depois de instituir a Eucaristia, Jesus revelou o mandamento novo, o segredo de Deus: “Como o Pai me amou, assim também eu vos amei”. Amai-vos uns aos outros! Permanecei no meu amor, para que a vossa alegria seja completa.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Guardar a Palavra de Deus no coração, como a terra envolve a semente. Guardar é o oposto de entrar por um ouvido e sair por outro. A Palavra nos impulsiona a praticar a amor para com todos, despojando-nos de nós mesmos, tendo em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Um santo disse: como seria triste, no final da vida, chegar junto de Deus e perceber que nunca acreditei, pra valer, no evangelho! São Matias Apóstolo – Rogai por nós!