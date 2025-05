Evangelho de 13 de maio

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 10,22-30

As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão, disse Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

É muito bonito quando alguém ao ouvir um trecho da Palavra de Deus, interiormente se antecipa no texto que virá a seguir, pois já o conhece de memória: É a voz de Deus que se tornou familiar. É maravilhoso também quando, mesmo no meio da agitação do mundo o Espírito Santo vai sempre nos lembrando, por meio da voz da consciência, as palavras de Jesus para nos orientar em cada momento. Seguir Deus é guardar em si a sua Palavra, permanecer com ele, fazer parte do seu divino rebanho! Celebramos hoje Nossa Senhora de Fátima. Que ela nos ensine sobre a importância do Santo Rosário.