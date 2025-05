Evangelho de 12 de maio

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 10,1-10

Jesus revelou: eu sou a porta das ovelhas: Quem entrar por mim será salvo. Enquanto outros vêm para roubar, matar e destruir eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus é o Bom Pastor. Mas não um pastor abstrato, para um rebanho indefinido. Ele é o seu pastor, exatamente como afirma o salmo 23: O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará! Sendo seu pastor, isso significa que há um vínculo entre ele e você: Ele cuida, protege, provê o seu alimento e você ouve a sua voz e o segue, permanece com ele. Junto dele encontra segurança e nenhum mal em definitivo o atingirá. Ele vigia sobre você e sua família. De fato, estando com Jesus não precisamos de mais nada!