Evangelho de 8 de maio

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 6,44-51.

No Evangelho destes últimos dias temos ouvido Jesus falar sobre si mesmo: eu sou o pão da vida: quem come deste pão viverá eternamente.

Como viver esse evangelho no dia de hoje?

Para que a terra não ficasse fria, Jesus inventou a santíssima eucaristia! A eucaristia é um dom de Deus, que excede tudo o que existe no mundo. Jamais a inteligência humana ou inteligência artificial poderá fabricá-la! Só Deus nos dá esse pão do céu, que não tem custo algum, que pode ser recebido, adorado e é o alimento mais precioso que existe em todo o universo. A eucaristia é presença viva, real de Deus. Ela nos faz morada de Deus. Portanto, você que é discípulo de Jesus prepare-se bem toda vez que for receber esse imenso dom.