Evangelho de 6 de maio

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 6,30-35.

Os discípulos de Jesus vindos do judaísmo atribuíam grande importância a Moisés por ele ter dado o Maná ao povo no deserto. Então perguntaram a Jesus o que ele fazia para merecer a confiança do povo. Jesus esclareceu que não foi Moisés quem deu o maná, mas Deus. E agora, Deus está dando um pão muito mais importante, não para matar somente a fome do corpo, mas a fome da alma.

Como viver essa frase do Evangelho?

A Eucaristia é o maior tesouro da humanidade. Vale muito, muito mais que o maior diamante do mundo, vale mais do que todas as obras de arte, todas as riquezas das nações! Ela nos coloca com contato direto com Deus, sem mediações. Quando nos alimentamos da Eucaristia, recebemos o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por este verdadeiro pão do céu!