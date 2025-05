Evangelho de 1° de maio

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 3,31-36.

Jesus disse a Nicodemos: Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Um princípio eterno deve ser o condutor de todas as nossas ações: O amor de Deus por nós. Tudo o que fazemos ao longo da nossa vida precisa levar em consideração Deus, pois ele nos ama e veio do alto, justamente para nos informar e nos mostrar quanto é grande o seu amor. Buscai as coisas do alto: Esse não é apenas um conselho bíblico, é o segredo de vida! São José Operário, que celebramos hoje, se agarrou nas coisas do alto! São José Operário – Rogai por nós.