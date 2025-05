Encontro Regional dos Irmãos Externos e Leigos Calabrianos no Brasil

Jubileu da Esperança: um tempo de escuta, formação e comunhão no carisma de São João Calábria e à luz do magistério de Francisco.

Leandro Ávila

Com o tema “Peregrinos da Esperança: Caminhando com Cristo para Transformar o Mundo”, o Encontro Regional dos Irmãos Externos e Leigos Calabrianos foi realizado simultaneamente entre os dias 1º e 3 de maio de 2025 em quatro regiões do Brasil: Farroupilha (RS), Batayporã (MS), Marituba (PA) e Limoeiro (PE). O evento reuniu religiosos, religiosas, leigos e leigas da Família Calabriana em uma programação marcada por espiritualidade, formação e comunhão.

Mesmo com formadores distintos em cada localidade, o encontro foi unificado por meio de transmissões ao vivo e recursos digitais que conectaram as comunidades brasileiras ao centro da Congregação, em Verona, na Itália. A proposta foi vivenciar, em unidade, a riqueza do carisma de São João Calábria em diálogo com os apelos do magistério do Papa Francisco, especialmente em sintonia com o Ano Santo da Esperança.

Na abertura, os participantes foram colocados em sintonia com as demais regiões por meio de uma transmissão nacional, fortalecendo o sentimento de pertença a uma única família carismática. Nos dois dias seguintes, houve momentos formativos com participações diretas da Casa-Geral, em Verona.

Na sexta-feira (2), irmã Lúcia Bressan, superiora das Irmãs Pobres Servas, refletiu sobre o Jubileu da Esperança, destacando a esperança como força que impulsiona à fraternidade e à missão, características vividas profundamente por São João Calábria. No sábado (3), o Casante dos Pobres Servos da Divina Providência, padre Massimiliano Parrella, convidou a Família Calabriana a ser presença viva de Deus no mundo, especialmente entre os pobres, os jovens e as famílias.

Momento do encontro

A programação contou ainda com conferências sobre temas atuais e intimamente ligados ao carisma calabriano:

O Carisma Calabriano e sua Atualidade

Vocação e Missão na Família Calabriana

Peregrinos da Esperança – Jubileu 2025

Documentos dos XII Capítulos Gerais

Tecnologia e Fé: Construindo Pontes no Mundo Digital

Espiritualidade da Reparação

Os conteúdos provocaram reflexões profundas e despertaram compromissos concretos nas comunidades, reacendendo o entusiasmo pela missão evangelizadora da Congregação. Testemunhos espontâneos e fraternos marcaram o encontro, revelando experiências de vida, fé e serviço como expressões concretas da Providência.

Ao final, o coordenador nacional dos Irmãos Externos e Leigos Calabrianos, padre Hermes José Novakoski, agradeceu a todos os envolvidos:

“Agradeço a todos os religiosos, religiosas, Irmãos Externos e Leigos Calabrianos que ajudaram na organização e a todos os participantes que tornaram esse momento único. Agradeço também aos conferencistas que aceitaram nosso convite e enriqueceram nosso encontro com suas reflexões. Gratidão infinita a Deus Pai Providente que, com Seu amor, colocou em nós o desejo deste momento celebrativo e fraterno e conduziu a tudo e a todos.”

O Encontro Regional 2025 representa um marco no fortalecimento da espiritualidade calabriana nas bases. A expectativa é que os participantes retornem às suas comunidades impulsionados por um novo ardor missionário, promovendo iniciativas que expressem concretamente a presença da Divina Providência no cotidiano.