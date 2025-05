Dom Martinelli: confiamos o Papa Leão, "filho de migrantes", a N. Sra. da Arábia

"Após dias de luto pela morte do nosso amado Papa Francisco", disse o vigário apostólico da Arábia Meridional, "o Senhor nos deu um novo Sucessor de Pedro: Robert Francis Prevost, que tomou o nome de Leão XIV". Na quinta-feira à noite, "ficamos todos comovidos quando o vimos aparecer na tela e dirigir suas primeiras palavras ao Povo de Deus". No dia seguinte foram celebradas missas em todas as igrejas do Vicariato Apostólico com intenções especiais de oração pelo novo Papa e seu ministério

"A Maria, Nossa Senhora da Arábia, confiamos o novo Papa, Leão XIV." O bispo Paolo Martinelli, vigário apostólico da Arábia Meridional, concluiu assim sua homilia na Missa celebrada em Abu Dabhi após a eleição do cardeal Robert Francis Prevost como novo bispo de Roma e Sucessor de Pedro, ocorrida na quinta-feira, 8 de maio.

No dia seguinte, sexta-feira, 9 de maio, foram celebradas missas em todas as igrejas do Vicariato Apostólico com intenções especiais de oração pelo novo Papa e seu ministério.

O bispo Martinelli, franciscano capuchinho, presidiu a liturgia eucarística noturna na paróquia de São José em Abu Dabhi, uma celebração na qual foram cantados hinos e canções inspirados na figura de São Pedro e Cristo Bom Pastor.

O Senhor nos deu um novo Sucessor do Apóstolo Pedro

"Após dias de luto pela morte do nosso amado Papa Francisco", disse o bispo Paolo, "o Senhor nos deu um novo Sucessor do Apóstolo Pedro: Robert Francis Prevost, que tomou o nome de Leão XIV". Na quinta-feira à noite, acrescentou, "ficamos todos comovidos quando o vimos aparecer na tela e dirigir suas primeiras palavras ao Povo de Deus".

Em sua breve homilia, o bispo Martinelli lembrou que o Papa Leão, em suas primeiras palavras pronunciadas na sacada central da Basílica Vaticana, saudou os fiéis reunidos na Praça São Pedro com as palavras de Cristo ressuscitado: "A paz esteja convosco", acrescentando que "A paz de Cristo é uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante". Em seguida, detendo-se em alguns traços essenciais da personalidade do novo Pontífice - como sua longa experiência como missionário no Peru e sua pertença à Ordem Agostiniana -, dom Martinelli, chefe de uma comunidade eclesial composta por trabalhadores imigrantes, quis sublinhar que o Papa Leão "é filho de migrantes, e esta é uma das razões pelas quais nos sentimos particularmente próximos dele. Embora tenha nascido em Chicago, ele tem origens italiana, francesa e espanhola".

In Illo unum uno, no único Jesus somos todos um

O Papa Leão - continuou dom Martinelli, citando a homilia proferida pelo novo bispo de Roma na sexta-feira, 9 de maio, durante a Missa celebrada com os cardeais na Capela Sistina - “disse que somos chamados a levar Jesus aos outros e a anunciá-lo. Devemos, em certo sentido, colocar-nos de lado para que Jesus possa resplandecer; somos chamados a ser sinais da sua presença. Este é o caminho de testemunho que também nós somos chamados a seguir nesta parte do mundo”. Em seguida, ele lembrou que o lema episcopal do novo Bispo de Roma "é uma frase de Santo Agostinho: In Illo unum uno, que significa "No único Jesus somos todos um". Esta bela expressão, acrescentou dom Martinelli, "nos lembra que, embora sejamos muitos e diferentes, nós, cristãos, estamos unidos em Cristo Jesus, como o próprio São Paulo escreve na carta aos Efésios: "A nós foi dado o vínculo da paz: um só corpo e um só espírito; um só Senhor, uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos."

