Leão XIV, sinal de comunhão e esperança que fortalece nossa unidade com a Igreja universal

Estamos unidos ao Santo Padre em sua missão de construir pontes, promover a reconciliação, invocar o diálogo e proclamar o Evangelho até os confins da Terra. Reafirmamos nosso compromisso de ser um sinal vivo de comunhão, contribuindo para a missão universal da Igreja a partir de nosso Vicariato no coração da Península Arábica: diz o vigário apostólico do Norte da Arábia, dom Aldo Berardi. Seu apelo à paz, ao diálogo e ao encontro ressoa profundamente em nossos corações, ressalta o prelado

Ouça e compartilhe

Vatican News

“Para a Igreja na Península Arábica, este momento traz um encorajamento renovado à medida que continuamos a viver e testemunhar o Evangelho, muitas vezes de forma silenciosa ou oculta.” Estas são as palavras expressas pelo vigário apostólico do Norte da Arábia, bispo Aldo Berardi, O.SS.T., assim que tomou conhecimento da eleição do Papa Leão XIV à Cátedra de Pedro no dia 8 de maio próximo passado.

Eleição do Santo Padre é um sinal de esperança e comunhão

Leia também 16/05/2025 Dom Martinelli: confiamos o Papa Leão, "filho de migrantes", a N. Sra. da Arábia "Após dias de luto pela morte do nosso amado Papa Francisco", disse o vigário apostólico da Arábia Meridional, "o Senhor nos deu um novo Sucessor de Pedro: Robert Francis Prevost, ...

Em meio às nossas realidades únicas, a eleição do Santo Padre é um sinal de esperança e comunhão, que fortalece nossa unidade com a Igreja universal. Seu apelo à paz, ao diálogo e ao encontro - continua dom Berardi - ressoa profundamente em nossos corações, especialmente nesta região, onde esses valores não são apenas desejados, mas vitais. Estamos unidos ao Santo Padre em sua missão de construir pontes, promover a reconciliação, invocar o diálogo e proclamar o Evangelho até os confins da Terra. Reafirmamos nosso compromisso de ser um sinal vivo de comunhão, contribuindo para a missão universal da Igreja a partir de nosso Vicariato no coração da Península Arábica.

Este momento é uma graça profunda para o Povo de Deus

Leia também 16/05/2025 De Cássia, a oração escrita pelas monjas para Leão XIV Os agostinianos de clausura a compuseram logo após a eleição do novo Pontífice, que visitou a cidade italiana da Úmbria diversas vezes para venerar Santa Rita. A “santa das causas ...

“Com a eleição do Papa Leão XIV, afirmamos a ação suave e poderosa do Espírito Santo, que continua a guiar a Igreja em tempos de renovação e missão. Este momento é verdadeiramente uma graça profunda para o Povo de Deus, lembrando-nos que Cristo permanece sempre fiel à sua promessa: "Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos" (Mt 28,20). Que Nossa Senhora da Arábia, Estrela da Nova Evangelização, interceda por ele, pela Igreja e por todos os povos de Deus”, conclui o vigário apostólico.

(com Fides)