O conselheiro agostiniano para a África: Leão XIV um presente para o continente

O padre Edward Danaing Daleng fala aos meios de comunicação do Vaticano sobre a relação do Pontífice com a terra africana: “Ele tem a África em seu coração. Ele visitou nossas missões várias vezes em diferentes países”. A última vez foi no Quênia, no final de 2024, onde a Federação Agostiniana da África tem vários centros para pacientes com AIDS.

Luca Attanasio – Vatican News

Leão XIV tem um vínculo especial com a África. “Ele tem a África em seu coração”, diz sem hesitação o padre Edward Danaing Daleng, Procurador Geral da Ordem de Santo Agostinho e Conselheiro Geral para o continente. Prevost “visitou todas as nossas missões africanas várias vezes e veio ao meu país, a Nigéria, em pelo menos uma dúzia de ocasiões, incluindo aquela, em 2016, quando celebramos o capítulo geral intermediário pela primeira vez”. Os agostinianos estão presentes em uma dezena de Estados africanos e o Papa recém-eleito “visitou todas as nossas missões”, tanto quando era Prior Geral da ordem (2001-2013) quanto como cardeal prefeito do Dicastério para os Bispos.

Missões na África

A Federação Agostiniana da África (Afa) é uma emanação internacional da ordem e reúne todos os institutos religiosos que praticam a espiritualidade agostiniana no continente. Inclui não apenas as circunscrições da ordem de Santo Agostinho, mas também outros institutos de vida consagrada que compartilham e observam a espiritualidade do santo e vivem a regra do bispo de Hipona em suas comunidades religiosas. A Afa é a versão africana de entidades religiosas semelhantes existentes em outros continentes e foi fundada com a missão de difundir e aprofundar a espiritualidade de Agostinho em toda a África. Seus membros são grupos religiosos masculinos e femininos sediados no Quênia, Tanzânia, República Democrática do Congo, Nigéria, Benin, Burkina Faso, Togo e vários outros Estados.

A presença dos agostinianos na Nigéria

“A Nigéria se tornou uma província quando Robert Francis Prevost foi eleito Prior Geral em 2001. Nossa presença ali data de 1938, quando chegaram os primeiros missionários agostinianos irlandeses, e desde o início nos distinguimos por nosso trabalho capilar de educação, com várias escolas e institutos de formação, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento humano. Infelizmente, houve um momento em que o governo requisitou todos os nossos centros educacionais e tivemos muitos problemas durante anos. Em 2006, graças ao futuro Leão XIV, que se preocupava tanto com os projetos do país, pudemos inaugurar um novo internato para muitos meninos e meninas. Para entender o quanto ele se importava com o meu país, basta lembrar que ele se tornou Prior Geral em seu 46º aniversário, em 14 de setembro, e em novembro já estava conosco na Nigéria. Ele não perdia um único capítulo, estava sempre presente. Ele também havia planejado uma visita à província nigeriana para o próximo mês de julho, mas acho que terá de adiá-la”, comentou o religioso com ironia.

Padre Daleng: 'O continente estará no centro de seu pontificado'

A atenção do Papa recém-eleito à África sugere uma linha de continuidade com aquela demonstrada por Francisco, em cujo pontificado a Igreja e o continente africano viveram uma nova temporada, caracterizada por maior centralidade e novo protagonismo. “Acredito que a África será central no pontificado de Leão XIV”, retoma padre Edward Danaing Daleng. “Ele sempre demonstrou atenção especial ao nosso continente, como eu disse, ele adorava visitá-lo e conhecê-lo, entendê-lo e ouvi-lo. Posso dizer com certeza que entre suas melhores aptidões estão a capacidade de ouvir, de permanecer sempre humilde e de se colocar a serviço. Eu o conheço bem, foi ele quem me quis em Roma e me enviou para servir na sacristia papal quando ele era o Papa Bento XVI: ele é um grande ouvinte, sempre sorridente, sempre sabe como encontrar uma solução, e tudo isso, para a África e para toda a Igreja, é um dom. Se ao longo dos anos tantos irmãos africanos têm vindo a Roma para receber formação, é graças a ele”.

Compromisso com os portadores de Aids no Quênia

Sua última visita à África foi ao Quênia, no final de 2024. Nessa ocasião, o cardeal Prevost presidiu a dedicação da capela de Nossa Senhora do Bom Conselho no convento de Santo Agostinho em Karen, província de Nairóbi, no dia 10 de dezembro. “Ele sempre se preocupou de maneira especial com a missão no Quênia”, conclui o sacerdote agostiniano, “desde seu início, no começo dos anos 1990. Temos vários centros lá, alguns dos quais ele mesmo quis. Entre eles está um para pacientes com AIDS que foi inaugurado em 2004”.