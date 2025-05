"Comunicar esperança na Europa de hoje": encontro de responsáveis pela comunicação eclesial

No contexto do Ano Jubilar da Esperança, os responsáveis pela comunicação das Conferências Episcopais da Europa reúnem-se em Praga, de 3 a 5 de junho, para o seu XXXV Encontro, promovido pela CCEE, em colaboração com a Conferência Episcopal Checa.

Constança Vieira - Vatican News

Com o tema «Comunicar a esperança na Europa de hoje», o encontro pretende ser um espaço de reflexão sobre o papel da comunicação eclesial num tempo marcado por conflitos, incerteza e sede de sentido. Numa Europa ferida, a missão do comunicador cristão é tornar visível a esperança do Evangelho.

O programa inclui intervenções do Prof. Daniel Arasa (Pontifícia Universidade da Santa Cruz), sobre o serviço comunicativo da Igreja no presente contexto, e do Dr. Alessandro Gisotti (Dicastério para a Comunicação), que abordará a continuidade comunicativa entre o Papa Francisco e o Papa Leão XIV.

O encontro será concluído com uma mesa-redonda sobre o jornalismo e a comunicação do Vaticano, com a participação de Javier Martínez Brocal Ogáyar (ABC) e Josef Pazderka (Český rozhlas Plus).

Haverá também momentos de oração, com destaque para a Santa Missa na Catedral de Praga, presidida por Dom Josef Nuzík.

Mais informações estarão disponíveis nos canais oficiais da CCEE.