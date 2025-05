China: duas novas igrejas são abertas em Xiaogan e Guzhai

A agência católica de notícias Fides informa que o bispo de Hankou-Wuhan, Francis Cui Qingqi, consagrou a Igreja Cristo Rei na cidade de Xiaogan em 10 de maio: "o campanário de 33 metros da nova igreja é como um sinal que nos ajuda a voltar o olhar para o Reino dos Céus". No mesmo dia, o bispo de Taiyuan, Paul Meng Ningyou, dedicou outra igreja em Guzhai: “graças à comunhão e à sinodalidade, visitei uma comunidade cheia de vida”.

As aberturas de novas igrejas na República Popular da China representam um sinal concreto da perseverança testemunhada pelas comunidades católicas chinesas no caminho de fé, que continua nas diferentes circunstâncias da história. Os bispos, sacerdotes e fiéis leigos chineses estão convencidos disso. É o que afirma a agência católica de notícias Fides, informando que o bispo de Hankou-Wuhan, Francis Cui Qingqi, consagrou a Igreja de Cristo Rei na cidade de Xiaogan, na província chinesa de Hubei, em 10 de maio; e, no mesmo dia, o bispo de Taiyuan, Paul Meng Ningyou, dedicou outra igreja em Guzhai.

A Igreja de Cristo Rei em Xiaogan

“A torre do sino de 33 metros da nova igreja é como um sinal que nos ajuda a voltar o nosso olhar para o Reino dos Céus, e também nos lembra da urgência de criar raízes cristãs firmes no solo fértil da cultura chinesa, para manifestar a nossa fé por meio do testemunho de vida cristã”, disse o bispo Cui Qingqi, franciscano dos Frades Menores, durante a homilia, exortando todos os presentes na consagração da nova igreja dedicada a Cristo Rei na cidade de Xiaogan.

"Lugar de oração e fonte de graça"

A solene liturgia de consagração contou com a presença de 32 sacerdotes como concelebrantes, juntamente com mil homens e mulheres leigos da comunidade católica local. Representantes das autoridades civis locais também estiveram presentes na missa. O novo complexo da igreja inclui uma reitoria e um centro de atividades pastorais. A igreja ocupa 525 metros quadrados e pode acomodar mais de 500 fiéis. O bispo disse que ”é um lugar de oração e uma fonte de graça". Com a torre do sino, a casa de Deus também se torna um marco na arquitetura urbana, destinada a ser conhecida em toda a província.

As novas igrejas são "um sinal da perseverança testemunhada pelas comunidades católicas chineses"

Novo templo de culto em Guzhai

Também em 10 de maio, na alegria da eleição do novo Papa Leão XIV, na arquidiocese de Taiyuan, província de Shanxi, a comunidade de Guzhai, pequena, mas orgulhosa da sua longa história cristã - informa novamente a Fides -, inaugurou uma nova igreja dedicada a Nossa Senhora da China, em vista da festa patronal celebrada em 13 de maio. O bispo Paul Meng Ningyou relembrou a história da pequena comunidade rural, elogiando o zelo pastoral e missionário do sacerdote e dos membros da paróquia. "Vocês enfrentaram oportunidades e emergências, que sempre andam de mãos dadas. É verdade que vocês estão enfrentando o envelhecimento dos paroquianos. Mas graças à comunhão e à sinodalidade da comunidade, que também envolve trabalhadores imigrantes, eu vi uma comunidade abençoada e cheia de vida". O prelado incentivou os leigos como a “força motriz” da comunidade eclesial, pedindo-lhes que se envolvam na liderança da oração e na administração das atividades paroquiais. Por fim, todos invocaram em oração a ajuda de Jesus e da Virgem Maria para o caminho de crescimento e testemunho ao qual toda a comunidade da Igreja é chamada.