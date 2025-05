CEBITEPAL: curso sobre finanças e espiritualidade à luz da Doutrina Social da Igreja

Com início em 2 de junho de 2025 e encerramento em 14 de julho, o curso será realizado todas as segundas-feiras, das 20h às 21h30 (horário de Brasília), por meio de aulas síncronas via Zoom.

O Centro de Formação do CELAM (CEBITEPAL), em parceria com a ANEC, a Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e a Educação da CNBB e o projeto Educação Financeira para a Vida (EFV), lança o curso “Educação Financeira para a Vida: um caminho para o Desenvolvimento Humano Integral”. A proposta formativa é inédita e busca integrar espiritualidade, economia e compromisso social à luz da Doutrina Social da Igreja.

Inspirado no legado do Papa Francisco — em especial no sexto compromisso do Pacto Educativo Global (“Renovar a Economia e a Política”) e na proposta da Economia de Francisco e Clara — o curso tem como objetivo provocar uma reflexão crítica sobre a forma como lidamos com o dinheiro, propondo uma nova cultura econômica, baseada no cuidado, na justiça e na solidariedade.

Com início em 2 de junho de 2025 e encerramento em 14 de julho, o curso será realizado todas as segundas-feiras, das 20h às 21h30 (horário de Brasília), por meio de aulas síncronas via Zoom. O conteúdo também estará disponível para revisão na plataforma Moodle, e os participantes receberão certificado ao final dos 7 módulos.

Segundo Dom Agamenilton Damascena, bispo de Rubiataba-Mozarlândia (GO) e membro da Comissão Episcopal para a Cultura e a Educação da CNBB, o curso oferece um olhar transformador sobre o papel do dinheiro em nossas vidas. “Com as aulas, os participantes poderão descobrir uma via que os conduz a um horizonte mais amplo de vida. Veja só o título: ‘Educação Financeira para a Vida’ — aqui já está indicado: é o financeiro a serviço da vida, e não a vida submetida ao financeiro. Sem esse processo formativo, corremos o risco de idolatrar o dinheiro”, destacou.

O curso é voltado a professores, coordenadores pedagógicos, diretores e agentes pastorais de escolas, dioceses, paróquias e comunidades religiosas, além de juventudes, religiosos(as), catequistas, lideranças e animadores sociais, membros da Cáritas, acadêmicos, ativistas e qualquer pessoa de boa vontade interessada em educação financeira com sentido ético e humano.

Corpo docente

Entre os formadores confirmados estão:

Dr. Pe. Boris Agustin

Ms. Rosana Manzini

Ms. Ana Carolina Alves

Ms. Andreia Sambatti

Dr. Pe. João Carlos Almeida (Conselho Superior da ANEC)

Pe. Júlio César (Setor Educação da CNBB)

Ms. José Roberto Vasconcelos

A coordenação geral é de Augusto Martins, estudante de Licenciatura Canônica em Teologia Pastoral pelo Cebitepal, sob a direção institucional do Pe. Fábio Antunes e a secretaria acadêmica de Sofia Brizuela.

Bolsas de estudo:

Estão disponíveis bolsas de 50%, mediante solicitação no ato da inscrição: https://bit.ly/4jx3Ih6

Parcerias:

CEBITEPAL (Centro de Formação do CELAM)

ANEC (Associação Nacional de Educação Católica do Brasil)

CNBB – Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e a Educação

EFV (Educação Financeira para a Vida)