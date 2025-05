Médicos realizam vigília à luz de velas para condenar o ataque a turistas no pitoresco Pahalgam, no sul da Caxemira, em Prayagraj, Índia, em 26 de abril de 2025. REUTERS/Ritesh Shukla

Igreja Índia

Paquistão

cristãos

oração

paz

Católicos indianos da Caxemira rezam pela paz entre Índia e Paquistão

A comunidade cristã no Paquistão, na sua ação de articulação das diferentes confissões, age também e, sobretudo, por meio das escolas, existentes no país indiano há mais de um século, que acolhem 99% de alunos muçulmanos. Por exemplo, o Instituto Católico, anexo à igreja da Sagrada Família, em Srinagar, fundado em 1893, encontra-se entre as cerca de 40 escolas católicas da região; esta instituição continua a oferecer instrução, inspirada nos valores cristãos, e a promover a fraternidade e a harm

Vatican News com Agência Fides "Os fiéis católicos da Caxemira rezam incessantemente pela paz na região, nas várias igrejas e em suas casas. Eles percorreram as ruas com tochas acessas, junto com outros homens de boa vontade, para que a luz de Deus possa brilhar e convidar à reconciliação e a paz": é o que afirma dom Ivan Pereira, bispo da Diocese indiana de Jammu-Srinagar. A pequena comunidade católica (cerca de 9.000 fiéis em uma população de 13 milhões) leva sua mensagem de paz ao único estado indiano, de maioria muçulmana, Jammu e Caxemira, onde, no último dia em 22 de abril, ocorreu um grave ataque de grupos extremistas paquistaneses, que causou a morte de 26 turistas indianos. O ataque levou a Índia e o Paquistão a uma crise política; os dois países vizinhos disputam a região da Caxemira, pela qual já travaram três guerras, desde 1947. O bispo da Diocese de Jammu-Srinagar expressa sua preocupação à Agência Fides: “Toda a população vive um momento de tensão e medo. Sabemos que na fronteira entre os dois países há violações do cessar-fogo. Segundo as notícias, a polícia indiana destruiu algumas casas de militantes e terroristas. Este não é um momento fácil para nós, aqui; muitos estão revivendo o pesadelo de um conflito". "O massacre — prossegue o bispo — deixou-nos muito chocados. Este atentado, grave e vil à sacralidade da vida, foi perpetrado contra pessoas inocentes, que passavam suas férias pacíficas na região. Que coisa horrível! Queremos que a justiça seja feita; esperemos que o governo também possa se comprometer, mais seriamente, para acabar com as organizações terroristas". Dom Ivan Pereira condenou ainda “a tentativa dos que querem desestabilizar o contexto e as relações entre a Índia e o Paquistão" e recordou a missão da comunidade católica no noroeste da Índia: "Levar a paz, harmonia, fraternidade e promover a dignidade de cada pessoa, sem distinção de cultura ou religião". A comunidade cristã no Paquistão, na sua ação de articulação das diferentes confissões, age também e, sobretudo, por meio das escolas, existentes no país indiano há mais de um século, que acolhem 99% de alunos muçulmanos. Por exemplo, o Instituto Católico, anexo à igreja da Sagrada Família, em Srinagar, fundado em 1893, encontra-se entre as cerca de 40 escolas católicas da região; esta instituição continua a oferecer instrução, inspirada nos valores cristãos, e a promover a fraternidade e a harmonia social. "Nossa comunidade — conclui dom Ivan Pereira – está vivendo o Jubileu da Esperança, depositando sua mesma esperança na obra divina. Hoje, em um momento realmente especial, vivemos em plena comunhão com a Igreja de Roma, que, por meio dos Cardeais, elegerá o novo Sucessor de Pedro. Nesta região, infelizmente conturbada, somos e nos sentimos parte de uma única Igreja. Esta comunhão espiritual nos dá a força para seguirmos em frente”. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos Índia

Paquistão

cristãos

oração

paz