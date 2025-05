Dia de Oração pela Igreja na China é celebrado com devoção pelos católicos chineses

"Nas igrejas e santuários da China e de todo o mundo, elevaram-se orações a Deus como sinal da solicitude e do afeto pelos católicos chineses e da sua comunhão com a Igreja universal. Que a intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria obtenha para eles e para nós a graça de sermos testemunhas fortes e alegres do Evangelho, mesmo no meio das provações, para promover sempre a paz e a harmonia", disse Leão XIV após rezar o Regina Coeli no último domingo.

Vatican News com Agência Fides

Solenes clebrações envolveram as comunidades católicas locais em toda a China continental por ocasião do Dia de Oração pela Igreja na China, instituído pelo Papa Bento XVI e celebrado anualmente em 24 de maio.

Na Carta aos Católicos Chineses, assinada em 27 de maio de 2007, o Papa Bento XVI sugeriu que o dia 24 de maio, dedicado à memória litúrgica da Bem-Aventurada Virgem Maria, Auxiliadora dos Cristãos – venerada "com grande devoção no santuário mariano de Sheshan, em Xangai" – poderia tornar-se uma "ocasião para os católicos de todo o mundo se unirem em oração com a Igreja que está na China".

Leão XIV também se referiu ao Dia de Oração pela Igreja na China, no domingo, 25 de maio, após a recitação do Regina Coeli.

"Nas igrejas e santuários da China e de todo o mundo - afirmou o Papa Leão - elevaram-se orações a Deus como sinal da solicitude e do afeto pelos católicos chineses e da sua comunhão com a Igreja universal".

Gratidão, confiança e bondade são três palavras-chave usadas pelo Bbispo de Xangai, dom Joseph Shen Bin, na homilia proferida durante a Missa por ele presidida no sábado, 24 de maio, no Santuário Mariano dedicado a Nossa Senhora Auxiliadora, situado na colina de Sheshan. Maria, desde o momento da Anunciação e das Bodas de Caná – explicou o bispo de Xangai – “demonstrou plena confiança em Deus, dócil obediência a Cristo e apaixonada solicitude pelos outros”.

Uma confiança “incondicional e sem reservas”, como a que devemos pedir como presente pela nossa fé em Jesus Cristo. “Talvez não tenhamos a capacidade de mudar o mundo”, acrescentou dom Shen Bin, “mas vocês e eu podemos pedir para nos tornarmos pessoas que se dedicam com paixão ao cuidado dos outros e sempre testemunhem sempre a mensagem do Evangelho e da Esperança. Mais importante do que mudar o mundo é mudar a nós mesmos.”

Após a Celebração Eucarística, como acontece todos os dias do mês de maio, o Rosário foi recitado no Santuário de Sheshan em meio a cânticos marianos.

Peregrinos de todo o país se dirigiram ao santuário da Virgem de Sheshan no sábado, 24, e no domingo, 25 de maio. Somente da Paróquia de Yangziyu, eram 300 os Peregrinos da Esperança, que cantaram o Hino de Nossa Senhora de Sheshan, composto com as palavras usadas na Carta do Papa Bento XVI de 2007 para instituir o Dia de Oração pela Igreja na China.

Na Diocese de Mindong (província de Fujian), um "concerto jubilar" dedicado aos "Peregrinos da Esperança" envolveu todas as paróquias. "A música sacra - explicou o Pe. Zhu Ruci, vigário diocesano - é uma expressão de fé", e o canto pode se tornar uma ponte que conecta os corações e os une ao Senhor. O sacerdote também encorajou todos a participarem da vida da Igreja, inclusive por meio da música sacra.