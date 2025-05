Cardeal Sergio da Rocha: Papa Leão XIV

Antes de ser cardeal, ele esteve diversas vezes no Brasil, cumprindo as suas funções na Ordem agostiniana. Ele tem demostrado muito afeto, assim como o Papa Francisco, pelo povo brasileiro e pela Igreja no Brasil.

Cardeal Sergio da Rocha - Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil

Era grande a expectativa pela eleição do novo Papa, após a morte de Francisco, cujo pontificado marcou para sempre a história da Igreja e da humanidade. Como aconteceu nos últimos conclaves, listas de candidatos, os chamados “papáveis”, foram divulgadas largamente na imprensa mundial, gerando calorosos debates e apostas. No dia 08 de maio, apareceu a tão esperada fumaça branca na Praça de São Pedro, no Vaticano, anunciando ao mundo que o novo Papa tinha sido eleito pelos cardeais reunidos em conclave. Como tantas vezes tem ocorrido, a eleição do novo Papa surpreendeu, principalmente os que pensam que o que acontece na Capela Sistina repete os esquemas eleitorais ou segue os parâmetros da escolha de dirigentes políticos ou empresariais.

No conclave anterior, a surpresa de Deus chamava-se “Francisco”, até então, Cardeal Jorge Mário Bergóglio, arcebispo de Buenos Aires. Neste Conclave, a surpresa de Deus chama-se Cardeal Robert Francis Prevost, que adotou o nome de Leão XIV, até então pouco conhecido pela multidão que estava na Praça de São Pedro, apesar do relevante cargo ocupado por ele na Cúria Romana, nomeado pelo Papa Francisco, em 30 de janeiro de 2023, Prefeito do Dicastério para os Bispos, que se ocupa da nomeação e transferência de bispos, e cardeal, em 30 de setembro do mesmo ano. Embora nascido nos Estados Unidos, em Chicago, o novo Papa pode ser considerado latino-americano, pois além de ter trabalhado no Peru como missionário, religioso da Ordem de Santo Agostinho, foi nomeado bispo de Chiclayo, no mesmo país, em 03 de novembro de 2014, adotando inclusive a cidadania peruana. Portanto, até o início de 2023, foi bispo na América Latina. Enquanto frei agostiniano, ele havia desempenhado importantes funções na sua Ordem Religiosa, dentre as quais, provincial e prior geral.

Papa Leão XIV será, aos poucos, melhor conhecido e muito amado na Igreja e no mundo. Não se pode esperar um novo Francisco. Os cardeais escolheram o sucessor do Apóstolo Pedro e não simplesmente o sucessor do Papa Francisco, por mais importante que tenha sido o seu pontificado. Embora a missão do Sucessor de Pedro seja a mesma, cada Papa tem sua contribuição própria, o seu modo próprio de ser. Entretanto, o então Cardeal Prevost tinha Francisco no seu nome (Francis) e no seu coração. Estava em plena sintonia com seus ensinamentos e vivia intensamente valores e atitudes enfatizadas por ele, como a simplicidade, o diálogo, a fraternidade, o respeito ao outro, o amor aos pobres e sofredores e o compromisso pela paz e pela preservação do meio ambiente, sempre sustentado pela oração e pela fé. O último papa que escolheu o nome de Leão foi Leão XIII, conhecido pela sua inestimável contribuição na Doutrina Social da Igreja.

Antes de ser cardeal, ele esteve diversas vezes no Brasil, cumprindo as suas funções na Ordem agostiniana. Ele tem demostrado muito afeto, assim como o Papa Francisco, pelo povo brasileiro e pela Igreja no Brasil. Ele queria conhecer a Bahia, na viagem que faria para participar da Assembleia dos Bispos do Brasil. Por isso, havia programado uma viagem para Salvador, onde iria celebrar no Santuário do Senhor do Bonfim, quando faleceu o Papa Francisco. O Cardeal Prevost não virá mais a Salvador, mas esperamos que o Papa Leão XIV possa vir, trazendo alegria, esperança e paz!

*Artigo publicado no jornal A Tarde, em 11 de maio de 2025.