Papa Leão é fonte de coragem, alegria e comunhão, diz vigário apostólico no Camboja

Religiosa com bandeira do Camboja na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 11 de maio de 2025. (Foto de JEFF PACHOUD / AFP) (AFP or licensors)

"A Igreja cambojana hoje está em festa e na expectativa. É uma pequena comunidade que caminha pelos caminhos da esperança", afirma o vigário apostólico, sublinhando as palavras "coragem, alegria, esperança". "O Senhor, por meio da orientação do Papa Leão, nos dá a coragem de superar os obstáculos, as misérias da nossa vida, os infortúnios do mundo, as injustiças da nossa sociedade, o que não deve nos fazer duvidar do amor e da misericórdia de Deus por nós e pelo mundo".

Vatican News com Agência Fides

"Os jovens fiéis do Camboja tiveram uma explosão de alegria no dia 8 de maio, porque temos um Papa, Pastor da Igreja universal. Para eles e para todos os cambojanos, a sua presença como Bom Pastor é fonte de coragem, alegria e comunhão. Ficamos muito impressionados com o lema 'Nele, que é um, somos um'. E nos impressiona o fato de ele ter iniciado o seu ministério repetindo a saudação de Cristo ressuscitado: "A paz esteja convosco"! Sentimos que essa saudação de paz foi dirigida e chegou até nós, fiéis cambojanos".

Foi o que recordou o vigário apostólico de Phnom Penh, capital do Camboja, dom Olivier Schmitthaeusler, ao expressar em uma mensagem enviada à Agência Fides os sentimentos dos fiéis cambojanos pelo ministério apostólico do Papa Leão XIV.

"A eleição do novo Papa - afirma - ocorreu enquanto 300 jovens cambojanos estavam em peregrinação por ocasião do Ano Jubilar. Com os jovens, procuramos fazer com que a voz de Jesus penetrasse em nossos corações: Vinde e vereis".

"Como peregrinos da esperança — continua — cruzamos a Porta Santa, recitamos o Terço da Misericórdia, recordamos nossos mártires e encontramos Maria, nossa Mãe. Em seguida, demos graças pelo Papa Leão XIV. Rezamos ao Senhor para que o encha com todas as suas graças, para que nos guie e nos ilumine neste mundo obscurecido pela guerra, pelo consumismo e pelo egoísmo".

"A Igreja cambojana hoje está em festa e na expectativa. É uma pequena comunidade que caminha pelos caminhos da esperança", afirma o prelado, sublinhando as palavras "coragem, alegria, esperança". "O Senhor — observa ele —, por meio da orientação do Papa Leão, nos dá a coragem de superar os obstáculos, as misérias da nossa vida, os infortúnios do mundo, as injustiças da nossa sociedade, o que não deve nos fazer duvidar do amor e da misericórdia de Deus por nós e pelo mundo".

Além disso, prossegue, "temos em nossos corações a alegria dos batizados, a alegria da juventude, a alegria de sermos amigos de Jesus, a alegria de sermos filhos da Igreja do Camboja, a alegria de um novo Pastor para a nossa Igreja, a alegria de ter Maria como Mãe".

Por fim, afirma o vigário apostólico, "desfrutamos da comunhão com Deus: somos um só n'Ele, com o Santo Padre e a Igreja universal, com os nossos sacerdotes, as nossas comunidades paroquiais, com os nossos irmãos e irmãs, porque somos uma única família amada e escolhida por Deus, com o nosso povo".