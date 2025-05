Subsídio gratuito elaborado pelo Grupo de Reflexão sobre Comunicação da CNBB resgata palavras essenciais da comunicação do Papa Francisco.

Vatican News

O Grupo de Reflexão sobre Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (Grecom/CNBB) apresenta o Breve dicionário comunicacional do Papa Francisco, um e-book gratuito que celebra o legado de Francisco na arte de comunicar. O subsídio é publicado como homenagem póstuma ao primeiro pontífice latino-americano, por ocasião dos 30 dias de sua Páscoa definitiva, ocorrida no Domingo de Páscoa de 2025, no dia 21 de abril passado.

Composto por 12 verbetes que evocam os 12 anos de pontificado de Francisco, o dicionário apresenta palavras-chave que marcaram seu magistério comunicacional: alegria, coração, diálogo, encontro, escuta, esperança, fraternidade, misericórdia, paz, proximidade, ternura e verdade. A obra é um convite à contemplação do estilo comunicativo do papa que falou ao coração da humanidade com seus gestos, silêncios e palavras, desde sua primeira aparição na sacada da Basílica de São Pedro, naquele saudoso e memorável 13 de março de 2013.

Na apresentação do subsídio, Dom Valdir José de Castro, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, afirma que Francisco foi um guia espiritual que testemunhou “a alegria de evangelizar, de uma forma verdadeira, suave e terna, decidida e profética”. Ao refletir sobre o legado do pontífice, Dom Valdir ressalta que sua comunicação foi geradora de uma cultura do encontro, marcada pela proximidade e pela interação humana, e não apenas por técnicas ou estratégias.

Na introdução do e-book, o coordenador do Grecom, Moisés Sbardelotto, professor da PUC Minas, sublinha que a obra nasce do desejo de rememorar, “com ternura e esperança”, um pontificado que moveu e comoveu a Igreja e o mundo com seu jeito de comunicar. Para Sbardelotto, mais do que meros conceitos, as palavras reunidas no dicionário são “sementes que o papa lançou nos sulcos da Igreja, da sociedade e da história”, convidando a cultivar uma comunicação que seja “presença e profecia”.

Fruto da reflexão dos membros do Grecom, cada verbete foi escrito a partir de uma escuta atenta e sensível ao pensamento e ao testemunho do papa, revelando como suas ideias e ações desafiam e inspiram todas as pessoas, especialmente aquelas que atuam no campo da comunicação. Não se trata de um compêndio técnico ou teórico, mas sim de um tributo vivo ao “coração comunicador” de Francisco, um papa que acreditava que comunicar é, antes de tudo, promover a proximidade e construir pontes em vez de muros.

Destinado a todas as pessoas que desejam comunicar com proximidade, compaixão e ternura, seguindo o “estilo de Deus”, como dizia o pontífice, o Breve dicionário busca manter vivo o sonho de Francisco: promover, na vida e na missão da Igreja, uma comunicação “em saída”, pastoral e sinodal, dialógica e missionária. O novo tempo eclesial, com o pontificado de Leão XIV, também pede uma comunicação “desarmada e desarmante”, a serviço da verdade, da justiça e da paz, a fim de reacender a esperança nos dias de hoje. Com este subsídio, o desejo do Grecom é de que o legado comunicacional do Papa Francisco permaneça vivo e fecundo na vida da Igreja, que segue a caminho, sempre adelante.

O Grecom é um grupo de reflexão sobre comunicação de natureza consultiva ligado à Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB. O grupo articula especialistas de várias partes do Brasil, a fim de oferecer um aprofundamento sobre comunicação a serviço da evangelização e da sociedade, em um permanente “mutirão”. Atualmente, o grupo é formado por Aline Amaro da Silva (PUC Minas, vice-coordenadora), Ir. Joana T. Puntel, fsp (Sepac/Itesp), Claudenir Modolo Alves (Faculdade São Bento), Magali do Nascimento Cunha (Iser e Coletivo Bereia), Marcus Tullius (Cáritas América Latina e Caribe), Moisés Sbardelotto (PUC Minas, coordenador) e Ricardo Alvarenga (UFMA).

O Breve dicionário comunicacional do Papa Francisco está disponível para acesso gratuito e pode ser baixado aqui aqui [link].